趁早存「骨」本　遠離骨鬆　台灣醫揭3大保持骨骼健康的方法

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）骨鬆是常見卻鮮少人注意的隱形殺手，多無明顯症狀，而在疫情期間，降低了民眾回診的意願，導致骨折機率增加，不僅造成患者沉重的醫療和經濟負擔，死亡率更會增加。

根據國民健康署的調查顯示，骨質疏鬆症為65歲以上老人常見慢性病的第四名，髖部骨折發生率是亞洲區第一名。另外，台灣老年學暨老年醫學會統計調查也顯示，65歲以上老人約有30%至50%曾在1年內發生過跌倒事件，其中更有三分之一的老年人曾於家中跌倒，加上疫情期間門診減少，骨折的患者未能得到妥善的治療導致骨折高復發率。

疫情時代骨子裡的動盪不安！骨質疏鬆症恐因新冠肺炎提升風險警戒

根據國際骨質疏鬆基金會(IOF)的調查研究指出，疫情降低了民眾回診的意願，間接影響到骨鬆的診斷與治療，骨鬆患者將有更高的機會暴露於骨折風險中。關鍵在於民眾因為減少戶外活動與運動機會，造成骨質密度和肌肉量下降，更因擔心頻繁進出醫院可能增加感染新冠肺炎風險，因而延誤、甚至自行中斷骨質疏鬆症的藥物治療。

此外，根據美國國家衛生院（National Institutes of Health，縮寫為NIH）的研究顯示，疫情期間人們因彎腰、坐下等日常活動而跌倒受傷的機率為疫情前的2倍，其中因骨折於30日內死亡的人數比例竟也翻倍成長，由4%上升至9%。

中斷骨鬆治療，骨密度將逐漸回到未治療時期

骨鬆患者相較於一般民眾更易發生骨折，若治療藥物如中斷或延遲，將會造成骨質流失、增加骨折風險。醫師提醒，使用適當的骨鬆藥物治療，死亡風險可大幅下降3成，有規律使用的患者甚至可以下降7成以上。

中華民國骨質疏鬆症學會黃兆山理事長說明，根據中華民國骨質疏鬆症學會研究指出，骨鬆藥物需使用一年以上才可見到降低骨折的效果；若中斷治療超過6個月，骨密度會逐漸恢復到未治療時期，骨鬆導致骨折的機率與未用藥的患者無差別。建議民眾與主治醫師共同商討治療方案與回診頻率，在防疫前提下，持續維持良好的治療規劃，減少骨折的發生率。

黃兆山提醒，骨骼健康至關重要，骨鬆防治刻不容緩，除了留意自身是否有駝背、變矮或下背疼痛等症狀外，目前最精密的骨質密度檢測儀器是雙能量X光吸光式測定儀(DXA)，普遍性高，在各大醫療院所都有固定式的DXA檢測，另外也有移動式的DXA檢測專車深入鄉里。檢測完成後醫師會依據代表骨密度的T值給予治療或是飲食生活建議，T值若在－1與－2.5之間，表示骨質正在逐漸流失、骨密度已變低，若T值低於－2.5就可確診為骨質疏鬆症。建議50歲以上的民眾每年都需進行檢測，評估骨質狀況與未來10年骨鬆性骨折的風險。

趁早存「骨」本：攝取高鈣與優質蛋白、適度曬太陽、負荷運動

人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，之後骨量逐漸減少，女性停經後因為荷爾蒙減少，骨流失速度會加快。

世界骨質疏鬆基金會指出在年輕時期能多增加10%的骨密度，就可以使骨質疏鬆症的發生延緩13年。因此，在各年齡層階段都需要攝取均衡且足夠的營養素來維持骨骼健康，更要從年輕時就要開始「儲存骨本」，多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D3及蛋白質等，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻及小魚乾及深綠色蔬菜等，並保持適當體重，不吸菸及節制飲酒，避免過度飲用咖啡，避免熬夜等健康生活形態。

此外，透過適當日曬來增加體內維生素D3轉化，一般情況下，建議您可以在每天上午10點以前或下午2點以後，陽光不是最強烈的階段，不要擦防曬乳，曬太陽10到20分鐘，但注意不要曬傷。藉此透過維生素D3幫助人體從腸道中吸收鈣質，以避免骨鈣合成不足而導致骨鬆，同時也可預防多種慢性疾病的風險。

還有，從事荷重運動可增加您的骨密度和強健肌肉，幫助改善身體的協調與平衡，減緩肌少症之發生，降低跌倒和骨折的風險，因此建議您從事健走、慢跑、爬樓梯、舞蹈、登山、跳繩、舉啞鈴操（雙手拿約0.5~1公斤的啞鈴或同等重量之安全物品）等具有對抗地心引力之運動。