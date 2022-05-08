台僑於美國會前遊行集氣　籲拜登速簽挺台灣入WHA法案

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）世界衛生大會（WHA）將於5月22日起舉行，大華府地區台灣僑胞7日集結在美國國會前，透過遊行為台灣參與集氣，並呼籲總統拜登盡速簽署挺台參與WHA法案，展現美國支持力道。

中央社報導，第75屆WHA將於5月22日至28日在日內瓦登場，數十名台僑7日上午冒著風雨，在美國國會前遊行高喊「台灣加油！」，要求世界衛生組織（WHO）納入台灣；母親來自台灣的馬里蘭州州參議員林力圖（Clarence Lam）、駐美副代表鄭榮俊也到場支持。

帶領遊行隊伍的鄭榮俊表示，在抗疫路上，沒有一個國家能孤軍奮戰，要靠國際社會共同努力。

鄭榮俊說，他雖祈禱不會再爆發新傳染性疾病，但世界仍應做好準備，接納所有聲音，包括台灣的聲音。他強調，「台灣能幫忙、台灣正在幫忙」，台灣有意願也有能力提供更多協助，世界應給台灣幫忙機會。

活動主辦人、大華府台商會會長白越珠表示，全球12座城市的台僑7日上午同步舉辦遊行，挺台參與WHA。包括麻州波士頓、喬治亞州亞特蘭大、德州達拉斯與休士頓、猶他州鹽湖城、加州舊金山與洛杉磯、加拿大多倫多、巴西首都等。

白越珠說：「WHA今年邁向75週年，我們相信最好的慶祝方式就是納入台灣，讓台灣與其他國家一起打造健康世界。」

她指出，遊行另一個目的，是要感謝美國國會近期通過友台法案，支持台灣重獲WHA觀察員身分；他們也期盼總統拜登（Joe Biden）盡快簽署法案，讓它正式成為美國法律。

林力圖呼應表示，傳染病無國界，台灣成功因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，慷慨捐贈個人防護裝備（PPE）給其他國家，外界應支持台灣參與WHA。

林力圖指出，他每次回到台灣，都對台灣醫療體系留下良好印象，「外界應支持知道如何因應疫情、與他國合作的醫療體系」。

白越珠與林力圖口中的法案，是由參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）去年3月領銜提出。法案去年8月6日獲參議院「一致同意」通過，今年4月27日在眾議院以425票贊成、0票反對的壓倒性票數過關，並於5月3日送出國會，遞交白宮。

法案要求美國國務卿，在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

根據美國立法規則，總統收到國會兩院通過的法案後，有10天考慮簽署或提出反對；若總統什麼都不做，法案會在10天後自動生效。扣除週日，拜登簽署法案的最後期限預計落在5月13日。