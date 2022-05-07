台北寒舍艾美酒店 「尊寵女王」母親節活動

搶攻母親節檔期商機，台北寒舍艾美酒店即日起推出住房、餐飲一系列母親節活動，把媽咪寵成女王！即日起推出「尊寵女王」住房專案，入住主管套房每晚9,999元+15.5%起，專案贈送價值3,200元的紓壓繪畫課程，並可於房內享用奢華海陸晚餐，還享多重禮遇。餐飲活動則是「內外兼顧」，寒舍食譜於母親節前一週週末及當週週末，推出母親節限定套餐每位3,280元+10%，尊寵媽咪的味蕾，巧克光廊外賣店則於4月20日起開賣母親節外帶分享餐及兩款小尺吋母親節蛋糕，價格從580元至1,980元不等，搶攻小家庭外帶市場。凡預訂母親節住房專案，或於活動期間在館內餐飲消費達滿額，即獲贈法國瑪恩Mathilde M.提供的精緻小禮乙組。詳情及預訂請洽詢(02)6622-5880訂房中心或(02)6622-8018訂席中心，或洽官網。

尊寵女王月！入住有吃有玩又享精緻好禮！

酒店特為母親節檔期規劃「尊寵女王」住房專案，即日起至5月29日雙人入住每房每晚9,999元+15.5%起，讓媽咪在信義區享受一趟吃得精緻、玩得有質感的時尚藝術輕旅行！專案特別與同樣座落於信義區的繪畫工作室「Paint Sip畫飲」合作，邀請住客免費體驗每人單堂價值1,600元的壓克力繪畫指定課程。課程包含專業藝術顧問、壓克力顏料、圍裙、畫布及畫具，另提供精選進口飲品供加購，只要帶顆愉快雀躍的心，盡情享受三面落地窗灑進的溫暖陽光，聆聽優美音樂，毫無繪畫基礎也可以盡情揮灑顏料、放鬆沉浸在紓壓的繪畫天堂！

除了可享用翌日探索廚房早餐兩客之外，賓客於入住當晚還可在房內享用奢華海陸套餐，包含開胃清爽的沙拉「黃金蟹海鮮沙拉配覆盆子油醋汁」以及兩道海陸美饌「清蒸龍蝦佐蒜味鮭魚卵」、「爐烤美國肋眼牛排搭威士忌醬汁」，佐餐搭配果汁、精選紅酒乙瓶及主廚精選甜點作為饗宴結尾。入住前30組貴賓，每房再送法國瑪恩Mathilde M.「瑪麗安東妮絲柔香氛護手霜30ml」乙條、「凡爾賽拜金女化妝包」一只。同時，再贈品牌商品抵用券，可於信義新天地A8專櫃、台北忠孝SOGO專櫃滿額抵用，讓媽咪好禮享不完！

米其林餐盤推薦饗宴、外帶套餐都要讓媽咪吃得好！

擁有連續四年米其林餐盤推薦殊榮的寒舍食譜，每到母親節檔期便座無虛席。今年特別在母親節前一週週末及當週週末推出期間限定套餐每位3,280元+10%，精彩美饌包含清爽鮮香的「白蘆筍烏魚子龍蝦沙拉」、酥脆且脂香飽滿的「烤方化皮乳豬伴寶貝先知鴨」、醇厚且養生補氣的「鮮人參雞粥燉官燕」、鹹香肉嫩的「黃金蟹肉蒸花雕芙蓉肉餅」、彈牙且尾韻十足的「吉品鮑伴薑蔥乾燒黃玉參」、「碧綠干貝釀玉環百合」、讓人欲罷不能的「沉香麻油雞胇糯米飯」，還有酸甜爽口的「無花果玫瑰荔枝甘露凍飲」作為甜點，蒐羅各式海陸珍貴食材，帶給媽咪極上味蕾饗宴。

位於一樓的巧克光廊外賣店，則體貼因疫情不穩而選擇外帶餐食的小家庭，於4月20日起推出母親節外帶分享套餐原價3,280元，優惠價1,980元。套餐包含「紅酒梨子水果沙拉」、「清蒸龍蝦佐蒜味鮭魚卵」、「爐烤美國肋眼牛排佐威士忌醬汁」、「松露蘆筍比薩」、「主廚精選甜點盒」，豐富菜色及飽足份量適合４人享用。另販售兩款小尺吋母親節蛋糕，包含擁有精緻緞帶造型的「鳳梨焦糖奧莉茲蛋糕」6吋880元，以及如玫瑰花盛開的「伯爵草莓蛋糕」4吋580元，適合小家庭搭配外帶分享餐一同帶回家享用。

寵愛媽咪的味蕾，也要呵護媽咪的雙手。凡於母親節前一週週末及當週週末，於探索廚房自助餐廳單筆消費達8,000元、或於寒舍食譜點用母親節套餐、或預訂一模「鳳梨焦糖奧莉茲蛋糕」或兩模「伯爵草莓蛋糕」，即贈法國瑪恩Mathilde M.「瑪麗安東妮絲柔香氛護手霜30ml」乙條，贈品不累贈，送完為止。