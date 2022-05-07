台北新板希爾頓酒店 中、西餐外帶外送限時優惠

別讓疫情影響你生活的心情！新北唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店餐飲團隊祭出全新一季外帶、外送佳餚。其中館內擁有高人氣的青雅中餐廳推出逾10道經典、創意粵料，凡於即日起至5月31日止，單品結帳再享85折優惠。此外，向來以超高CP值擄獲吃到飽控味蕾的「Market Flavor悅．市集」，這次也特別與「SociAbility逸廊」推出超划算外帶外送商品，輕食最低價僅100元起，讓吃貨們在家也能輕鬆品嘗飯店大廚手藝！洽詢專線：02-2958-3000轉7531、訂購連結。

挑戰粵菜最親民外帶、外送 鮑魚濃雞湯、稻草牛大菜單品下單再優惠

在家＂輕鬆點＂！波隆那肉醬筆管麵僅160元 美式漢堡200元有找

WFH生活再起，吃飯也不能馬虎！台北新板希爾頓酒店自去年推出外帶、外送套餐屢獲好評，今年館內餐飲團隊為讓消費者在家就能品嘗不同佳餚，特別推出全新品項，沙拉輕食最低價僅100元起。

其中青雅中餐廳祭出平日饕客必點「桂花紅酒稻草牛」，選用Choice等級帶骨牛小排並以嘉南平原乾稻草綑綁，及特製的老滷汁熬煮1-2小時入味而成，6-8人份親友在家團聚開趴很適合。無辣不歡者必選「川味水煮肥牛」嚴選澳州無骨牛小排，搭配主廚秘製川味辣醬，豐富的層次，讓老饕們體驗道地麻、香、辣的獨特風味的。主食則推薦「青雅烏魚子炒飯」為廳內招牌，米飯選用泰國秈米，搭配鹹香的烏魚子，甫入口立即享受滿滿海味。煲湯控絕對不能錯過「蓮花鮑魚濃雞湯」，以金華火腿、大骨、老母雞煨煮8小時製成濃湯基底，並放入香水蓮花增添香氣，再加上鮑魚、干貝等高檔食材，豐富食材與湯汁完美交融，鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的美食體驗。

喜愛西式料理的消費者，則可選擇由「Market Flavor悅．市集」及「SociAbility逸廊」聯合祭出的西餐外帶、外送美饌，其中首推「義式波隆那肉醬筆管麵」，在家就能品嘗到北義料理，主廚特選牛豬混和製成絞肉的完美比例，最後拌上手工敖煮12小時的番茄蔬菜醬汁、搭配有嚼勁的筆管麵，飽足感十足！「Sociability 手拍起司牛肉漢堡」特選安格斯黑牛Choice等級製作絞肉，搭配爽脆蔬菜，濃郁起司、肉量加倍，經典美式漢堡口味，超銷魂風味擄獲消費者的心！最後，配啤酒絕對不能少的「肯瓊香料蝦」，以180度高溫油炸深海阿拉斯加白蝦，配上自製紐奧良肯瓊粉，越吃越唰嘴！

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