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全球首例豬心移植患者只活2個月 死因疑為「搭便車」病毒

動物器官是苦等不到捐贈器官的最後手段，卻隱藏風險

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/07 19:58
馬里蘭大學進行豬心移植人體手術（圖／美聯社）

馬里蘭大學進行豬心移植人體手術（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年初，美國馬里蘭大學成功進行了史上首個豬心移植人體手術，對器官移植的進展堪稱一大里程碑，不料患者僅活了兩個月。如今科學家揭開謎團，豬心上發現了一種病毒，恐與死因有關。

根據美聯社，57歲的男子班內特（David Bennett）1月接受了這場史無前例的實驗性手術，3月就身亡。麻省理工科技評論（MIT Technology Review）揭露，這顆豬心上驗出了豬巨大細胞病毒（porcine cytomegalovirus）。

當初這顆豬心是透過基因改造，以降低異種器官移植可能出現的排斥風險。移植當下豬心相當健康，通過了美國FDA規定的各項感染檢測。

班內特接受手術時，雖已命在旦夕，但術後恢復良好，也無排斥現象。直到有一天，突然出現疑似感染的症狀，醫療團隊進行了各項檢驗，試圖找出病因，也使用了抗生素、抗病毒藥物與免疫強化治療。然而，這顆心臟卻益發腫大、充斥液體，最終停止跳動。

負責執刀的醫師格里菲斯（Bartley Griffith）表示，有些病毒會潛伏不發，「偷偷搭便車」。這也是動物器官移植人體的一大隱憂，一不小心，就可能使人類出現新的感染與疾病。

目前科學家尚在調查這種豬病毒與班內特死因的關聯，但這項發現的啟示在於，異種移植有賴更精密的篩檢，抓出潛藏的病毒，而動物器官會否在人體引發疾病乃至於疫情，也需更多研究。
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