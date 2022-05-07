台灣傳統基金會董事長、前中選會主委黃石城辭世 享壽88歲

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）財團法人台灣傳統基金會董事長、前彰化縣長、前中選會主委黃石城6日上午於台大醫院辭世，享壽88歲。

黃石城的女兒、前臺灣團結聯盟立委黃文玲在接受自由時報訪問時表示，黃石城一生堅持公平正義、道德無私，對於台灣的未來發展非常關心，辭世之前仍是念茲在茲。

黃石城生於1935年，東吳大學法律系畢業，美國康乃迪克州橋港大學榮譽博士，曾擔任第9、10屆的彰化縣長、行政院政務委員、中選會主委、總統府有給職國策顧問、中華文化總會副會長、秘書長，淡出政壇後成立「傳統基金會」，擔任董事長，推廣傳統倫理道德觀。

黃石城也曾擔任由台日民間人士組成的「日本櫻返鄉會」名譽會長。黃石城曾代表「台灣櫻花返鄉會」祝賀日本新天皇登基，將1923年昭和天皇還是皇太子之時訪問台灣在陽明山種下的櫻花的樹苗，回贈給日本，而當時接受樹苗目錄的，是時任日本首相安倍晉三的母親安倍洋子。黃石城也因為這場活動，結識日本產經新聞台北支局長矢板明夫。

矢板明夫向中央社透露，去年6月日本首度贈送台灣AZ疫苗時，因為遭一部分在野黨人士妖魔化AZ疫苗，日方一度感到尷尬和困惑，多年活躍於日台交流第一線的黃石城認為一定要把台灣人的真實想法傳遞給日本，因此透過櫻花返鄉會和傳統基金會，發起組織了120家以上的台灣企業、團體，在產經新聞刊登整版的感謝廣告。

黃石城女兒黃文玲曾擔任台灣團結聯盟的不分區立委。黃文玲說，目前會在台北設置簡易的靈堂，讓朋友能夠前來，因為父親是彰化人，願望也是回到彰化、回到老家，所以之後會回到彰化舉辦告別式。

遠見報導，彰化縣農村家庭出生的黃石城，民國七十年以無黨籍「黑馬」姿態踏入政壇，成為五位非國民黨籍的地方首長之一。原屬黨外偏激立場的黃石城任彰化縣長後，開始調整作風，改走「超然的溫和路線」，配合執政黨政策，並與黨外保持友好關係。報導觀察，黃石城無黨無派的身份當年引起很多人的興趣，不僅國民兩黨想爭取他，就連當年美國在台協會的官員還主動到彰化拜會他，和他交朋友，也獲時任副總統李登輝的欣賞。