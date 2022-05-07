Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【再看牠一眼】不敵暖化 南極皇帝企鵝恐滅絕

後代子孫恐怕只能從標本認識皇帝企鵝

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/07 17:40
南極皇帝企鵝（圖／美聯社）

南極皇帝企鵝（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）氣候變遷衝擊全球生態，暖化升溫加速南極冰層融化，阿根廷科學家示警，悠遊於凍原與冰洋的可愛皇帝企鵝（emperor penguin），恐於數十年內從地球上消失。

皇帝企鵝是全球體型最大企鵝，也是南極特有的兩種企鵝之一，另一種是阿德利企鵝（Adélie penguin）。皇帝企鵝每年冬季繁育後代，4月至12月間，在堅實的海冰上築巢孵育幼鳥。海水太晚結冰、海冰太晚融化，都可能破壞其繁殖規律。

路透報導，在南極研究了逾15,000隻企鵝的阿根廷南極研究所（Argentine Antarctic Institute，IAA）生物學家利柏特（Marcela Libertelli）指出，雛鳥還沒學會游泳、還沒長出防水羽毛，一旦海水湧入，牠們恐凍死或溺死。

這不是假設，而是真實發生過的事件。在南極第二大皇帝企鵝棲地、威德爾海（Weddell Sea）的哈雷灣（Halley Bay），就曾上演這樣的悲劇，三年之內，所有小企鵝沒一隻得以倖存。

對皇帝企鵝而言，繁衍後代並非易事，成鳥得將幼鳥夾在兩腿之間，為其保暖，直到羽毛完全長好。

利柏特表示，氣候預測顯示，位在南緯60度與70度之間的企鵝棲地，將於未來30至40年內消失。由於環境惡劣，南極地區食物鏈的種類與鏈結本就少，該動物之絕種，勢將對南極帶來巨大衝擊。

南極冰層自1999年開始逐漸縮小。世界氣象組織（World Meteorological Organization）4月初時曾警告，南極持續的極端氣溫、罕見降雨及融冰現象，是令人憂心的趨勢。南極觀光與漁業之興起，對生態也是有害無益。遊船帶來負面影響，捕撈活動使企鵝等動物的主食磷蝦之數量劇減，在在為皇帝企鵝的生存前景蒙上一層陰影。

【再看牠一眼】不敵暖化 南極皇帝企鵝恐滅絕
皇帝企鵝與雛鳥（圖／美聯社）
企鵝
南極
皇帝企鵝
絕種
滅絕
暖化
氣候變遷
冰層
融冰
融化
結冰

相關新聞

沃旭首創離岸風機基礎珊瑚孕生研究　今夏在台灣展開
沃旭首創離岸風機基礎珊瑚孕生研究　今夏在台灣展開
2022/05/06 11:42
4月就飆45度高溫　印度異常熱浪挑戰人類終極生存力
4月就飆45度高溫　印度異常熱浪挑戰人類終極生存力
2022/05/03 17:33
氣候暖化「迫遷」野生動物　生物學家警告：人畜跨物種傳染病將大幅增加
氣候暖化「迫遷」野生動物　生物學家警告：人畜跨物種傳染病將大幅增加
2022/04/29 17:35
《氣候變遷因應法》公聽會環保局只派主秘 洪申翰提三大修法主張
《氣候變遷因應法》公聽會環保局只派主秘 洪申翰提三大修法主張
2022/04/28 16:17
【4/22世界地球日】Google一張圖告訴你氣候變遷多可怕 保護地球從今天做起！
【4/22世界地球日】Google一張圖告訴你氣候變遷多可怕 保護地球從今天做起！
2022/04/22 16:21