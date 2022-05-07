【再看牠一眼】不敵暖化 南極皇帝企鵝恐滅絕

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）氣候變遷衝擊全球生態，暖化升溫加速南極冰層融化，阿根廷科學家示警，悠遊於凍原與冰洋的可愛皇帝企鵝（emperor penguin），恐於數十年內從地球上消失。

皇帝企鵝是全球體型最大企鵝，也是南極特有的兩種企鵝之一，另一種是阿德利企鵝（Adélie penguin）。皇帝企鵝每年冬季繁育後代，4月至12月間，在堅實的海冰上築巢孵育幼鳥。海水太晚結冰、海冰太晚融化，都可能破壞其繁殖規律。

路透報導，在南極研究了逾15,000隻企鵝的阿根廷南極研究所（Argentine Antarctic Institute，IAA）生物學家利柏特（Marcela Libertelli）指出，雛鳥還沒學會游泳、還沒長出防水羽毛，一旦海水湧入，牠們恐凍死或溺死。

這不是假設，而是真實發生過的事件。在南極第二大皇帝企鵝棲地、威德爾海（Weddell Sea）的哈雷灣（Halley Bay），就曾上演這樣的悲劇，三年之內，所有小企鵝沒一隻得以倖存。

對皇帝企鵝而言，繁衍後代並非易事，成鳥得將幼鳥夾在兩腿之間，為其保暖，直到羽毛完全長好。

利柏特表示，氣候預測顯示，位在南緯60度與70度之間的企鵝棲地，將於未來30至40年內消失。由於環境惡劣，南極地區食物鏈的種類與鏈結本就少，該動物之絕種，勢將對南極帶來巨大衝擊。

南極冰層自1999年開始逐漸縮小。世界氣象組織（World Meteorological Organization）4月初時曾警告，南極持續的極端氣溫、罕見降雨及融冰現象，是令人憂心的趨勢。南極觀光與漁業之興起，對生態也是有害無益。遊船帶來負面影響，捕撈活動使企鵝等動物的主食磷蝦之數量劇減，在在為皇帝企鵝的生存前景蒙上一層陰影。



皇帝企鵝與雛鳥（圖／美聯社）