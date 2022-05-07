【台灣防疫保單理賠之亂】金管會：保險公司必須依照契約辦理　維護保戶權益

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）台灣本土確診案例每日新增數逾萬，7日單日更新增46,536例，也衍伸出「防疫保單理賠之亂」，外界也出現不實傳言，金管會主委黃天牧今（7）日出席指揮中心記者會表示，金管會沒有權力改變保險公司和民眾的契約，金管會的立場會要求保險公司依照契約辦理，絕對維護保戶民眾權益。

面對產險業史上混亂理賠潮，傳聞保險公司終止跟保戶的保單，退還保費來化解防疫保單理賠金額暴增的風險。黃天牧說，現在台灣已走向與病毒共存，確診人數多，有人擔心保險公司之後無法承擔理賠金額而急於申請理賠證明文件，包括診斷證明書或PCR證明，讓醫護人員疲於奔命，因此強調依照保險法第65條規定之保險契約請求權有兩年時效，民眾不須急於一時到醫療院所請醫師開證明書，未來還有兩年的時間可以慢慢申請，勿占用醫療資源。

黃天牧請民眾發揮同理心，不要在此時急於湧向醫療院所，讓確診診斷證明工作，占用醫療資源，讓真正需要醫護人員照顧的患者得不到適當照顧，甚至發生憾事。

針對有人建議，要求保險公司廢約退費，但黃天牧強調「這件事絕對不會發生」，金管會監管保險公司「會嚴格要求他們依照契約辦理」，民眾不用擔心賠不到的問題，金管會一定會保障保戶權益；「也請散佈這些言論的人，知所進退」。

黃天牧也呼籲保險公會與時俱進，就民眾關心的理賠事宜做出清楚簡要說明，至於個案爭議，金管會也會交待金融消費評議中心，盡全力協助民眾解決在防疫保單上的理賠爭議及相關諮詢，請民眾放心。