Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【一錘定音】習近平首度對清零撂重話 CNN：黨內恐現不合諧聲音

中共最高領導班子都發話了，誰還敢違拗？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/07 16:15
中國領導人習近平（圖／美聯社）

中國領導人習近平（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中共最高執政單位、中央政治局常委會5日召開會議，總書記習近平首次就「動態清零」方針撂下重話，甚至連「鬥爭」這樣的字眼都用上了。專家指，這絕非一般的政策宣示，透出的端倪是，中共內部恐怕出現了雜音。

根據官媒新華網，習近平在會議中發表談話，強調中國的防控措施科學有效，「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。值得一提的是，習近平的嚴厲口吻：

堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

這是自上海封城民怨四起以來，中國領導人習近平對反對聲浪的最強力駁斥。CNN引述長期觀察中國政治的專家說法，此一警告說明了，黨內對清零政策有所不滿。這番言論擺明了是針對不服中央的地方領導人，所釋出的訊息，尤其是「自以為是」的上海官員。

中央社引述政治大學國際關係研究中心主任寇健文看法指出，政治局常委會議內容不一定公布，但每每公布，必代表事情大條了。他舉歷史為例，2003年SARS防疫不力，中共就曾透過政治局常委「一統思想」，壓下爭論聲音。

寇健文表示，中共的「鬥爭」一詞隱含不同勢力與不同意見之義。在上海封控做法惹議後，一旦經過政治局常委定調，再有任何噪音，都將被視為是對黨的不從與對抗。

隨著今秋中國二十大即將登場，此舉不外乎是要上海當局表態：給你機會，看你會不會好好執行黨中央的意志。他認為，這番宣告也凸顯了習近平的強勢作風與高度自信，即便面臨排山倒海的壓力，他仍不會讓步。

然而，為了彰顯社會主義的優越，如此沒有餘地與彈性的堅持，一旦封城成為常態，能否抵擋來自人民的怒吼，從而釀成政權不穩？恐怕是習近平尋求破格連任的，一場賭注。

延伸閱讀：
關好關滿還是染疫 病毒究竟從何而來？ 上海人無語問蒼天
「四月之聲」道出上海封城民怨 中共網路審查員全力掃蕩
習近平
中共
政治局常委
政治局
防疫
動態清零
清零
共黨
上海
封城

相關新聞

關好關滿還是染疫 病毒究竟從何而來？ 上海人無語問蒼天
關好關滿還是染疫 病毒究竟從何而來？ 上海人無語問蒼天
2022/05/06 11:23
教育部修正各級校園防疫指引、停課標準 台北市五都教育局指引更新看過來
教育部修正各級校園防疫指引、停課標準 台北市五都教育局指引更新看過來
2022/05/05 20:16
5/12起實施　「快篩陽性即確診」 3類人適用
5/12起實施　「快篩陽性即確診」 3類人適用
2022/05/05 16:10
臺灣勞動部：染疫勞工居家照護期間無法工作　第4天起可請領傷病給付
臺灣勞動部：染疫勞工居家照護期間無法工作　第4天起可請領傷病給付
2022/05/05 15:13
中國官媒一句「馬某」被逮 阿里巴巴市值蒸發數百億美元 是有意還無心？
中國官媒一句「馬某」被逮 阿里巴巴市值蒸發數百億美元 是有意還無心？
2022/05/05 14:57

更新時間 : 2022-05-07 16:38 GMT+08:00

最受歡迎

確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
教育部修正各級校園防疫指引、停課標準 台北市五都教育局指引更新看過來
教育部修正各級校園防疫指引、停課標準 台北市五都教育局指引更新看過來
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
好消息！成人和兒童輝瑞BNT疫苗5月中前抵台灣　力拚5/20前供5至11歲施打
好消息！成人和兒童輝瑞BNT疫苗5月中前抵台灣　力拚5/20前供5至11歲施打
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
免戳鼻！台灣食藥署4/29核准首款家用唾液快篩
免戳鼻！台灣食藥署4/29核准首款家用唾液快篩
【更新】台灣行政院5/5通過修法6部會組改: 環保署、農委會升格為部　原能會改制核安會
【更新】台灣行政院5/5通過修法6部會組改: 環保署、農委會升格為部　原能會改制核安會
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看