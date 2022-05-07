【一錘定音】習近平首度對清零撂重話 CNN：黨內恐現不合諧聲音

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中共最高執政單位、中央政治局常委會5日召開會議，總書記習近平首次就「動態清零」方針撂下重話，甚至連「鬥爭」這樣的字眼都用上了。專家指，這絕非一般的政策宣示，透出的端倪是，中共內部恐怕出現了雜音。

根據官媒新華網，習近平在會議中發表談話，強調中國的防控措施科學有效，「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。值得一提的是，習近平的嚴厲口吻：

堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

這是自上海封城民怨四起以來，中國領導人習近平對反對聲浪的最強力駁斥。CNN引述長期觀察中國政治的專家說法，此一警告說明了，黨內對清零政策有所不滿。這番言論擺明了是針對不服中央的地方領導人，所釋出的訊息，尤其是「自以為是」的上海官員。

中央社引述政治大學國際關係研究中心主任寇健文看法指出，政治局常委會議內容不一定公布，但每每公布，必代表事情大條了。他舉歷史為例，2003年SARS防疫不力，中共就曾透過政治局常委「一統思想」，壓下爭論聲音。

寇健文表示，中共的「鬥爭」一詞隱含不同勢力與不同意見之義。在上海封控做法惹議後，一旦經過政治局常委定調，再有任何噪音，都將被視為是對黨的不從與對抗。

隨著今秋中國二十大即將登場，此舉不外乎是要上海當局表態：給你機會，看你會不會好好執行黨中央的意志。他認為，這番宣告也凸顯了習近平的強勢作風與高度自信，即便面臨排山倒海的壓力，他仍不會讓步。

然而，為了彰顯社會主義的優越，如此沒有餘地與彈性的堅持，一旦封城成為常態，能否抵擋來自人民的怒吼，從而釀成政權不穩？恐怕是習近平尋求破格連任的，一場賭注。

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