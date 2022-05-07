台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）教育部長潘文忠今（7）日在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布放寬各級學校、補習班「確診停課標準」，明（8）日起不再全校停課，而學校必須提供近距離接觸確診者的學生每人一支快篩試劑。

教育部7日宣布配合中央放寬防疫與匡列原則，校園也跟著放寬匡列與停課標準，各級補習班也幾乎比照辦理。

潘文忠在會中宣布5月8日起調整校園防疫措施，取消「全校三分之一或10班以上班級有確診或密切接觸者得暫停實體課程」的嚴格規定，讓校園運作正常化，落實與病毒共存的生活。



（圖片翻攝自教育部網站，下同）

至於國小與幼兒園部份，考量疫苗施打尚未普及，且這年紀小朋友較容易相互傳播病毒，因此仍採取相較於國高中還要嚴格的規範辦理，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級之同學與導師，全班暫停實體課程3天，並由學校提供1人1劑快篩試劑。招收國小以下學童之安親班與課後照顧中心比照辦理，但其學生所需之快篩試劑由學校發放，不重複提供。

國中與高中部份，取消全班性暫停實體課程方式，與確診個案同班同學不須居家隔離，以該確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

至於各級學校課程、社團及活動，與確診個案前二日內有「摘下口罩」共同活動15分鐘以上的課程、社團及活動人員（師生教練），實施三天「防疫假」停止到校，並由學校提供一人一劑快篩試劑。

各級學校住宿學生，同寢室室友比照「同住親友」，需居家隔離，由學校配合指揮中心規定發放3劑快篩試劑。校內外住宿生確診或居隔，由教育部補助學校積極協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離為原則。如有困難情形，須於學校宿舍進行居家照護或隔離者，學校以擴充隔離宿舍或於集中檢疫所安置隔離者。一般宿舍受調度為隔離宿舍，則協調調度校外旅館安置無須隔離學生。學校如因學生確診或居隔人數短期內急遽增加，以致於宿舍量能難以承載而無法兼顧其他學生住宿生活需求，得針對實體課程進行授課方式調整，再視宿舍量能調整情形，適時恢復實體課程。

至於請防疫假是否會影響考評？教育部說明如因確診、居家隔離、實施防疫假而無法到校的學生，不列入出缺勤紀錄。教職員工如確診則請「公假」；如因同住親友確診而需居家隔離，請「防疫隔離假」。學生暫停實體課程及請防疫假期間，家長如需照顧學生，得申請防疫照顧假。

另外，準備參加國中教育會考（5月21至22日舉行）之考生，若確診則以參加補考方式辦理，另居家隔離、居家檢疫、自主防疫者依類型分別至不同類型的隔離試場（第二類備用試場）應試，自主健康管理者則至一般考場應試，一般試場與第二類備用試場動線各自獨立規劃。教育部將以最嚴謹防疫規格，兼顧考生的健康與受考權益辦理。