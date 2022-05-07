【王的女人】歐美制裁摩拳擦掌 下一個目標普丁地下情人？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國總統普丁（Vladimir Putin）從自身到女兒、心腹、俄國官員、富豪到金脈銀行業等，全都已遭西方國家制裁。如今歐盟打算再出手，下一個目標，就是傳說中的俄國「地下第一夫人」，前體操國手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

今年39歲的卡巴耶娃，據傳是69歲普丁的地下情人，普丁從未承認，但關於二人的情史，甚至她為了他誕育多名子女的傳言，早已傳得沸沸揚揚。隨著普丁成為眾矢之的，這名與他有著親密關係的女子，勢必難逃外界關注。

普丁的秘密情人是誰？

根據BBC，卡巴耶娃1983年出生，4歲開始投入韻律體操，教練稱她身體的柔韌度與靈敏度是世上罕見。她於1996年開始在國際賽事嶄露頭角，2004年雅典奧運奪下金牌，生涯拿過數十面獎牌，為她贏得「俄羅斯最靈活女子」的稱號。

卡巴耶娃與普丁何時相遇並不清楚，但對於表現卓越的國家級選手而言，要與總統見面並非難事。2001年普丁授其勳章時，二人就曾有過合照。俄媒Moskovsky Korrespondent曾於2008年披露，普丁打算與元配Lyudmila離婚，迎娶卡巴耶娃，雙方都予以否認。5年後普丁離婚，但仍否認與這名體操名將的關係，而該媒體也被迫關門大吉。

就在外界對二人關係霧裡看花之際，卡巴耶娃已從體壇淡出，轉投入政壇與商界。2007年至2014年間，她是下議院的一員，屬執政「統一俄羅斯黨」。2014年，她成了俄羅斯國家媒體集團（National Media Group）董座，在各大官媒握有龐大股份，坐擁巨富，外流文件指，她的一年收入高達1,200萬美元（新台幣3億5,600萬元）。

關於二人的子嗣數目也眾說紛紜，瑞士媒體稱卡巴耶娃於2015、2019年各生一子，華爾街日報則稱她2019年生了一對雙胞胎。

這些年來，卡巴耶娃時而神隱，時而出席時尚場合或運動賽事，4月才亮相，意欲展現自己並未躲躲藏藏，更公開稱許俄國的侵烏行動。

然而，卡巴耶娃逍遙的日子恐怕不長了。瑞士已出現網路連署，要求官方將她從瑞士住處逐出，歐盟也在研議是否制裁。美國始終不願鎖定這名普丁傳說中的愛人，就怕激怒普丁，讓事態更加惡化。不過，美方態度恐怕也動搖了。

白宮發言人4月被問及卡巴耶娃是否是下一波制裁名單時，她回覆，「沒有人是安全的」。

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卡巴耶娃2008年出席一場體育賽事頒獎典禮（圖／美聯社）



卡巴耶娃2006年在一場歐洲韻律體操錦標賽演出（圖／美聯社）