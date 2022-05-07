5/7台灣本土增4.6萬例　指揮中心宣布放寬「密切接觸」匡列原則

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增46,536例COVID-19確定病例，分別為46,377例本土個案與159例境外移入，另增11例死亡個案，目前累計醫院共收治85位重症及504位中症病患。

指揮中心統計，2020年起截至目前國內累計已有314,983例COVID-19確診，分別為11,811例境外移入、303,118本土病例等，另累計有907例COVID-19死亡病例，其中892例為本土，絕大多數落在雙北。

指揮中心指揮官陳時中同日也宣布匡列新制，最重要的改變為密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。另外，為保全公衛防疫量能，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立，惟有特殊需要者可另外申請。

另一項外界最關切的隔離措施，現放寬為取消居家隔離者電子圍籬措施，惟確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施。另目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於3 日內開立，故採3+4居家隔離者，取消電子圍籬措施。

另由於快篩試劑短缺，陳時中呼籲有症狀者再做快篩，避免占用資源。

今日出席的其它部會官員還包括教育部部長潘文忠。潘文忠在會中宣布5月8日起調整校園防疫措施，取消「全校三分之一或10班以上班級有確診或密切接觸者得暫停實體課程」的嚴格規定，讓校園運作正常化，落實與病毒共存的生活。

國中與高中部份，取消全班性暫停實體課程方式，與確診個案同班同學不須居家隔離，以該確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

至於國小與幼兒園部份，考量疫苗施打尚未普及，且這年紀小朋友較容易相互傳播病毒，因此仍採相較嚴格的規範辦理，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級之同學與導師，全班暫停實體課程3天，並由學校提供1人1劑快篩試劑。招收國小以下學童之安親班與課後照顧中心比照辦理，但其學生所需之快篩試劑由學校發放，不重複提供。

大專院校部份，同樣取消全校性暫停實體課程方式。學校可授權「授課教師」於上課班級出現確診或居隔學生而須返家進行居家照護或居家隔離時，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，得經與學生討論後，依專科以上學校遠距教學實施辦法規定，實施遠距教學至本（110學年度第2學期）學期末，以確保學生學習成效。