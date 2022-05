【烏俄戰況２】俄羅斯黑海艦隊再受創　新型巡防艦遭砲擊起火　

(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)繼俄羅斯有「黑海最強水面艦艇」之稱的莫斯科號(Moskva)遭烏克蘭兩枚導彈擊沉後,一艘在黑海蛇島附近執勤的俄羅斯艦艇6日也遭一枚烏克蘭巡弋飛彈擊中,船艦起火燃燒。

外媒報導,4月14日莫斯科號遭擊沉後,俄羅斯在黑海的主要戰鬥群數量減至三組,其中最強的艦艇,就是6日遭擊中的「馬卡洛夫海軍上將號(Admiral Makarov)」,這項行動的成功意義頗大。

Forbes報導指出,馬卡洛夫海軍上將號2017年服役,也是同級中最新最先進的軍艦,長409英呎,此巡防艦上搭載24座Buk中程地對空(SAM)飛彈及八座Kalibar巡弋飛彈,主要在黑海執勤。

烏克蘭當地媒體也報導烏軍的「海王星飛彈」周五成功擊中俄羅斯一軍艦致起火。

周五(6日),美國總統拜登宣布再出售烏克蘭1.5億美元的武器,包括火砲、先進雷達系統等,並將以最快速度送達,幫助烏克蘭軍對抗俄羅斯侵略。

外媒日前才報導俄羅斯四月中航母之所以能被烏克蘭軍擊沈,美國的情報「功不可沒」,雖然另有一說美軍當時是協助烏軍確認航母位置但不知道烏軍是要發動攻擊。消息人士指美國並未參與這項行動的決定。

當時面對如此不光榮的一擊,致力大內宣的俄羅斯政府在事發後聲稱「莫斯科號」之所以折損係因艦上彈藥「意外起火導致爆炸」,且拖回港口途中因為暴風雨造成傾斜而沉沒黑海。

俄羅斯5月9日將迎來「打倒德國納粹」勝利日(Victory Day)77周年,預計有1.1萬大軍將集結在首都莫斯科市中心的紅場(Red Square),伴隨展示各式先進武器來宣揚國威。6日俄艦遭擊起火,短短一個月內為不光采「戰蹟」再添一筆,為大典先蒙上一層陰影。

Unverified, but reasonably convincing video of frigate on fire circulating following reports of RFS Admiral Makarov struck by Ukrainian anti ship missiles. pic.twitter.com/q1CI3tCknI