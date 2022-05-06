〈投資理財〉台股成外資提款機直落 擇優存股機不可失

全球資本市場陷入戰爭、通膨、疫情，供應鏈不穩定陰影中，股市及匯市動盪不安，是風險，也是機會，此時選擇股價重挫的優勢質標的，長期存股，應是不錯機會，價差、股利兩頭賺。

台灣有不少優質科技股，不論是塑化、電機、鋼鐵、半導體產業等，最近幾年被外資當提款機，遭到大賣，其實只要時間拉長，3年、5年、10年之後呢？回頭再看現在的機會，可能想法會大不相同。

台灣半導體產業執世界牛耳，長期以來獲利佳，如果想要長期存股，這個時間點是入場好機會。舉台積電來說，是護國神山，在半導體晶片界有其無法撼動的技術優勢，外資評價南轅北轍，投資人參考就好，畢竟台積電在台灣各方面生產條件，其他國家無法競爭。

台達電、宏碁、聯發科、穩懋、日月光投控、華力、穩懋、中華汽車、裕隆⋯，太多好企業，在這一波外資大提款中，遭到錯殺，股價偏低，都是長期存股的好機會。有不少公司殖利率已達8％以上，還是遭到外資錯殺提款，非常可惜，值得投資人注意。

金融保險類也有很多長期存股標的，尤其現在全球央行升息，銀行業受惠最大，選擇好標的長期投資，應該不錯，例如國泰金、富邦金、上海商銀、玉山金、合庫金、兆豐金、第一金、合庫金、中再保、元大金、開發金、元大期⋯，體質佳，股利優，都可以考慮長期存股。

租賃業長期穩定，近年成長亮眼，如中租、裕融、和潤，近年快速成長，業務開發橫跨兩岸，並打入東南亞租賃市場，成果豐碩，每年業績成長，股利逐年增加，值得注意，如果在股市動盪不安，價格重挫之際進場，長期應該是很好的避險標的，存股風險不大。

值得注意的興櫃市場最近有一檔租賃業的後起之秀怡和國際，雖然成立租賃部門僅6年，去年每股獲利0.87元，今年配股0.63元，配息0.07元，並不醒目，但是業務方向鎖定太陽能、工廠、汽機車等方向，毛利率達到53％，業務穩定成長，未來發展值得觀察。

傳統老牌績優股近年有一些整頓成功標的，例如東元、聲寶、永豐餘，改革都具成效。東元已經連續8年獲得公司治理評鑑，上市公司前5％榮譽，近年大力發展綠能及電動車馬達，成績不錯，去年每股獲利2.38元，今年配息每股1.35元，創近年新高。

聲寶近年活化資產，大力改善財務，去年每股獲利4.52元，今年配息每股2.7元，殖利率近9％，相當不錯。永豐餘全力發展綠能產業，成效卓著，去年每股獲利3.13元，今年配息1.5元，都是很好的長期投資標的。

瓦斯、電力類股也是很好的存股方向，欣雄、欣泰、欣高、大台北、欣天然、山隆、全國、台汽電、大汽電、台塑化，都是很好的標的。值得注意的是這類產業特性，因為各擁山頭，各據市場，其他新加入者幾乎沒有競爭機會，趁現在股市動盪不安，股價受挫之際投資，股利穩定，長期存股不錯。

食品類股長期投資也不錯，如聯華、聯華食、統一、卜蜂、大成、福懋油、大統益、南僑、鮮活果汁、中華食、德麥食品，各擁長期穩定的市場，業績、股利均佳，股價持穩，值得考慮擇機長期投資。

台灣還有一些企業市場佔有率穩固，難有競爭對手的優質上市櫃公司，例如崇友、信義房屋、晶華、櫻花、華立、精誠、公信電、台泥、亞泥、至上、國精化、三福化、大田、中華電、台灣大、遠傳、台肥、永記、勝一、南寶，也都是值得長期追蹤的存股標的。

股市還有一些不起眼的中小企業，例如上櫃公司上洋，業務以商業洗衣、冷凍空調設備為主，業績、股利均佳。豆府、漢來美食、瓦城，這些企業每年獲利穩定，投資報酬率均佳，值得注意。

近年台灣經濟發展亮眼，優質上市櫃公司很多，外資大賣台股，正是投資人撿便宜的機會，何妨「人棄我取」，擇優長期投資呢？