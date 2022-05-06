【快篩劑採購爭議】遭爆黑歷史 高登環球董座現身澄清 昶虹國際：條件談不攏未簽約

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）在外界與在野黨抨擊高登環球生醫公司採購資格不符、「黑歷史」遭挖之際，高登環球生醫公司董座劉緯澤與另一家被指也參與合作的昶虹國際股份有限公司（股票代碼2443）6日分別召開記者會與發布公告澄清說明，雙方皆提到對於價金支付方式與政府保證等諸多事項未能達成共識因此退出，另昶虹證實與劉緯澤共同參與採購案競標，但強調未替高登生醫提供任何財務擔保。

高登環球生醫公司宣布放棄快篩標案之後，國民黨今（6）日再提質疑並告發衛福部長陳時中瀆職，陳時中否認並不滿地強調招標條件未如外界形容的容易。

高登環球生醫：全依照程序，也備齊各項許可證「沒有特權」；詐欺案進入司法程序未多解釋

針對外界質疑「小吃店」變身成生醫公司去競標，劉緯澤解釋原本該小吃店是由太太營業，而自己則是擔任法人，後來太太將店收掉，他將這個牌轉做醫療器材相關事業，變更成生醫公司。關於公司能吃下16億元標案，劉緯澤說，昶虹國際董事長林俊輝有介入協助，由林董負責資金部分，而他則負責與韓國原廠洽談。

劉緯澤強調都有依照程序競標，「也有取得醫療器材販賣許可業、並拿到許可證，後拿文件申請快篩EUA，歷經50天才通過核可，這部分也有退件、補件，並沒有所謂的特權。」他也出示藥商許可執照，以及韓國原廠授權書供記者拍攝。

回憶競標過程，劉緯澤說，當初接到指揮中心邀請參與快篩採購會議，現場也有11家廠商與會，由指揮中心發放問卷，請廠商自行填寫可以如何供貨(快篩試劑)、到貨、額度等，以及業者如何支應海外運費、包含清關、及送到各縣市衛生局費用在內，但因為不知道如何寫就沒交卷，不過有六七家有填寫。

「後來與韓國原廠詳談過程中，還有很多細節都沒討論完，但指揮中心又一直變動，後來成本還需納入0.5％的毀損率，造成標案結果一定虧損，隨後又爆發此次事件，考量造成社會觀感不佳，林董想幫但也不知該如何幫下去，只能尊重出資方意見，選擇無法幫助指揮中心解決問題。」劉緯澤說。

不過由於高登光是去年就涉入兩項口罩相關詐欺案件，引發外界對公司信用的質疑，劉緯澤則是回應日本吉卜力授權印口罩一案是引薦，就因此涉入詐欺，另中國製口罩混充台製一案，劉緯澤強調有買賣合約，但以「己進入司法階段」不願多做說明，外界霧裹看花。

昶虹國際：韓商CELLTRION願支援1700萬劑，但每劑95元韓商不願賣爭取中

昶虹國際6日公告指出，公司與高登環球生醫合作，參與政府快篩試劑緊急採購案，但強調公司尚未與高登生醫、韓商CELLTRION簽約，因為高登生醫聲請引進CELLTRION快篩試劑高達1700萬劑，政府雖有意緊急採購，然因每劑價格僅95元，不及高登生醫獲韓商允許價格，故仍多方談判爭取中。

另外昶虹國際也說，韓商同意支援1700萬劑，但對於價金支付方式、政府保證、銀行保證等諸多事項，與公司未能達成一致共識。

「政府係向高登生醫採購，高登生醫未與政府正式簽約前，根本無法確定採購契約是否成立，...高登生醫退出此次採購案，1700萬劑快篩試劑採購案功敗垂成。」昶虹強調由於未能達成共識，公司尚未與高登生醫、韓商Celltrion簽訂契約，而高登生醫退出政府採購案，對昶虹財務業務尚無重大影響。