子宮肌瘤、肌腺症非得切子宮？台灣醫：無創海芙刀助50歲患者成功誕下新生命

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）現今國內女性晚婚晚生，加上生活壓力大、子宮環境不佳等影響，求子之路變得更加艱困。台北秀傳醫院表示，一名50歲患者長年深受多發性子宮肌瘤與子宮肌腺症的困擾，在無創海芙刀治療下，不僅保留完整子宮，還成功孕育新生命。

50歲黃女士長年深受多發性子宮肌瘤與子宮肌腺症的困擾，最大顆的子宮肌瘤直徑達5*4公分，子宮肌腺症造成她的子宮肌肉層厚度是正常人的三倍，進而嚴重經痛、月經量大、不孕，因此黃女士曾至多間大型醫院求診，已經試過許多藥物療法，效果不彰，醫師均建議子宮切除一勞永逸。

「免開刀仰臥式無創海芙刀」保留完整子宮 不影響女性正常內分泌功能 保有生育能力

台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑教授表示，海芙刀（高能聚焦超音波，HIFU）無創治療是目前全球有新式子宮肌瘤治療趨勢，相較於傳統手術及微創手術，海芙刀無創治療是透過超音波組織穿透性及聚焦性，瞄準腫瘤以高溫造成凝固性壞死，因而可以消融腫瘤組織，還具有免全身麻醉、無傷口、無出血、無骨盆腔沾黏、無輻射線、恢復期短、保留子宮及功能、術後備孕期短、日後生產不需剖腹等優點。

HIFU 手術分為「俯臥式海扶刀」與「仰臥式海芙刀」治療，而台北秀傳醫院所使用的是最新的「仰臥式海芙刀」，病人僅須空腹八小時，且仰躺著即可進行手術，對於長時間治療者而言更為舒適，如果工作忙碌，也可以當天早上入院，治療後當天下午出院。

「免開刀無創海芙刀治療」有效率高達95%，可透過症狀緩解、影像學檢查判斷子宮肌瘤供血狀況、子宮肌瘤縮小的程度來評估效果，尤其在肌瘤部分，平均三個月體積約可縮小40%、半年約可縮小50%、一年體積約可縮小85%，更能保全子宮及生育功能，是造福女性同胞們的最新治療選擇。

鄭丞傑教授再度呼籲，只要早預防、早發現、早治療， 超高齡懷孕並非不可能，想要懷孕但深受子宮肌瘤、 子宮肌腺症狀困擾，甚至被建議摘除子宮的婦女朋友們，可以透過「 免開刀無創海芙刀治療」，讓子宮相關病症獲得有效改善， 並且保留子宮、保住生機，迅速恢復正常生活。