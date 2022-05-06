臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為1.11% 上市股票總市值達50.94兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年5月6日發行量加權股價指數收盤為16,408.20點，較上週(2022年4月29日)的16,592.18點下跌183.98點，跌幅約為1.11%，台灣50指數收盤為12,657.08點，較上週的12,856.75點下跌199.67點，跌幅約為1.55%，寶島股價指數收盤為18,652.05點，較上週的18,832.02點下跌179.97點，跌幅約為0.96%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲4.16%為最大，跌幅以電器電纜類指數下跌4.76%為最大，未含金融類指數下跌104.57點，跌幅約為0.74%，未含電子類指數下跌245.14點，跌幅約為1.22%，未含金融電子類指數下跌21.20點，跌幅約為0.13%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為8,830.97億元，全體上市股票成交金額為8,334.77億元，股票成交量週轉率為1.57%，各產業上市股票交易情形如下，而成交金額前三名為：第一名，半導體類2,726.51億元，占全體上市股票交易金額32.71%；第二名，航運類1,732.22億元，占全體上市股票交易金額20.78%；第三名，電子零組件類700.92億元，占全體上市股票交易金額8.41%。成交量週轉率前三名產業為為第一名，航運類7.12%、第二名，電器電纜類7.06%、第三名，化學工業類4.69%。

累計今年年初開盤迄今共79個交易日，集中市場總成交金額為23兆4,367.06億元，市場日平均成交金額為2,966.67億元，股票成交量週轉率為43.69%，股票日平均成交量週轉率為0.55%。

2022年5月6日全體上市公司市場總值為新台幣50兆9,350.21億元，較上週(2022年4月29日)市值51兆4,930.79億元減少5,580.58億元，減幅約為1.08%。