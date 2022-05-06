新北國中教育會考前 國三學生可暫停實體課程

111年國中教育會考即將於5月21日及 22日登場，新北考區共設置29個考場，計有3萬76 4人(含非應屆生)應考，為全國第二大考區。新北市政府教育局考 量考生學習進度已達會考測驗範圍， 為兼顧應考權益及降低國九學生移動風險， 授權各國高中得經防疫小組會議評估風險後，於會考前1-2週進行 居家學習(線上教學)或其他有效模式， 同時呼籲考生此居家期間務必採低密度活動， 宜避免外出或至高風險群聚場所，以降低染疫風險。

教育局表示，因近期疫情嚴峻， 且新北市國中教育會考應考人數眾多， 提醒考生及考場監試人員等務必留意自身健康， 加強落實個人防疫措施，並應避免參加高風險群聚等活動， 降低外出移動需求，以順利完成國中教育會考應考。

此外，考量疫情發展、學生受教權益、 評量之公平性及學校試務安排等因素， 教育局將授權各級學校得經校內防疫小組依照校內疫情狀況討論後， 於定期評量前得改採居家學習(線上教學)或其他有效模式。 高三期末考及國三會考後，課程已告一段落， 亦授權學校得經校內防疫小組依照校內疫情狀況討論後， 國三學生於會考後至畢業典禮前、 高三學生於期末考後至畢業典禮前，得改採居家學習(線上教學)或 其他有效模式。學校務必與家長及教師充分溝通取得共識。 若有家長有照護之需求者，學校亦得提供安排學生到校照護之服務。

張明文局長亦提醒各校除積極落實防疫作為外， 為確保學生學習權益， 教育局業於新北親師生平台建置各項線上教學資源及平台， 並歡迎國九生一起到教育局YouTube頻道(https:// www.youtube.com/channel/ UCux0zBNqpu6akKaifQ6nvsg)觀看學力大 爆發相關影片，期待有助會考實力提升。 教育局另也訂定線上教學相關指引提供學校依循參考， 並請學校備妥相關資訊設備(平板、電腦及網卡等)， 以協助經濟弱勢學生學習，若學校因疫情評估排課有相關需求， 也授權學校彈性調整課務，並與師生及家長充分溝通說明， 視疫情及防疫政策滾動式修正，確保學習權益與成效。

教育局已同步加強會考防疫相關措施，於各考場進行3次全面性消毒 、配備紅外線熱像儀全面落實體溫量測、考生全面佩戴口罩應考。 這次考試除有特殊需求申請外，不開放家長陪考、設置備用試場、 試場開窗保持通風等。最後，在午餐部分也要特別注意使用隔板， 並提醒不共食、不交談、勤洗手等，將防疫做到滴水不漏， 讓考生安心應考。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供