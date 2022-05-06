T.R Bar & Kitchen與唐寧茶攜手　法式8道茶饌套餐

台北大直英迪格酒店所屬餐廳T.R Bar & Kitchen與TWININGS唐寧茶攜手合作，於5月起至7月底止推出「T.R X TWININGS SET MENU」，由星級主廚蔡凱霖（LIN）帶領團隊以「生活記憶」創作概念、發揮「茶入菜」創意，設計一款8道法式料理的茶饌套餐。廚藝團隊選用7款鉑金系列唐寧茶，挑戰多款細緻淡雅茗品製成茶凍、茶湯、慕斯、醬料、淋醬，融入開胃菜、前菜、主菜、湯品、甜點等。套餐口味層次循序漸進，以台灣山海、街景映像融入料理創作，帶給饕客茶韻與料理香氣交織感受，呼應英迪格酒店鄰里文化特色。每份套餐售價2,880元+10%，採預約制供應晚餐（18:30-21:00）時段〪

主廚蔡凱霖（LIN）表示，在品嚐TWININGS鉑金系列茶飲時，其中六款茶像女孩兒般溫柔順情，入菜時非常難提味，但泡成濃茶，則會失去這款茶經典原味，平衡與拿捏是運用這系列茶入菜最大挑戰。這份套餐T.R團隊歷經3個月才定案，為維持茶體原本的輕柔味道，且達到每道料理風味平衡、滋味豐富，團隊不斷地測試泡茶應採封蓋或不封蓋方式，期盼整套茶饌饗宴能帶來多層次的視覺、嗅覺與味覺體驗。

布拉塔絲綢起司餅

品嚐TWININGS薄荷圓舞曲茶時，啟發主廚LIN聯想到大自然芬多精及草地薄荷清香，因此設計這道開胃菜時，以起司鋪底，選用青豆營造自然清新草地氛圍，薄荷茶製成茶凍作為點綴，呈現露營時享受悠遊在景色旖旎、青翠滿目的大草原。

帝王蟹洋甘菊白花椰慕斯

老家靠海邊的主廚LIN，特別擅長使用海鮮創作餐點，這次選用帝王蟹搭配TWININGS晨光草原甘菊花茶，藉由洋甘菊茶帶來的自然輕柔香氣，與白花椰做成慕斯，淋在帝王蟹上中和交織，讓前菜更顯甘鮮及增添風味。

花果馬頭魚

為讓味蕾持續保存溫和及順口以承接上一道帝王蟹的鮮甜，因此這道則選用肉質較為細緻的馬頭魚，佐上帶有花果香味以TWININGS夏戀花果綠茶製成的白醬，提升馬頭魚和白蘆筍鮮甜度，保留食材清新自然原味。

豬蹄膀硝肉

這道料理的設計源自主廚LIN串聯兒時生活記憶，在《乾隆下江南》影片中，乾隆皇帝每到揚州必品嚐冷茶配冷菜的硝肉。為增添硝肉風味，選用豐富膠質的豬蹄膀，加入許多辛香料醃漬後再烹煮，口感更顯Q彈、多汁，製作程序較為複雜且細密；另選用TWININGS大吉嶺莊園雙芬茶，加入法式澄清雞湯，煮成琥珀色茶湯，翻轉冷肉配冷茶為熱肉配熱湯，完美組合入口後絕對令人驚豔。

胭脂鴨

選用經3-4天熟成的台灣在地胭脂鴨，肉質軟嫩、多汁、保有自然野味，並將帶有莓果甜味的TWININGS胭脂莓果茶，與味道相符合的甜菜根打成莓果泥。用台灣人記憶中熟悉的生活味道薑母鴨來製作薑餅，搭配胭脂鴨襯托脆度，堆疊出薑餅、胭脂鴨及莓果泥的層次感。整道料理呈現中西文化完美交融。

無骨牛小排

選用美國無骨牛小排低溫烹調後，再高溫煎煮，並佐上薑芒蘋果泥，增添清爽口感。薑芒蘋果泥融合TWININGS薑芒狂想曲綠茶與蘋果製作而成，由於該款茶品嚐起來薑味較為明顯、但水果甜味較淡，因此選用生活記憶的蘋果派甜味來提升水果甜味，增添牛小排香氣。

手工麵疙瘩

麵疙瘩在台灣是許多麵食愛好者鍾愛的美食之一，且傳統麵疙瘩多以裹覆醬汁方式呈現。這道料理主廚純手工將牛肝菌菇揉入麵團塊中，再用叉子逐一壓塑出曲度摺痕，放入滾燙的熱水中烹煮後撈起，再以奶油香煎，搭配松本茸、炙燒義大利鹽漬豬背脂，香味撲鼻、一口接一口風味濃郁卻不膩口。

牛軋糖慕斯

這道甜點以牛軋糖拌入貴腐酒漬水果製成，再淋上TWININGS琥珀焦糖博士茶作成的焦糖醬作為鏡面般的淋面，牛軋糖入口時帶著微微淡淡的酒香，跳脫傳統牛軋糖多以添加堅果或花生的印象，因貴腐酒酒體帶有水果香，讓整份甜點嚐起來甜而不膩。

2022年夏天T.R餐廳以法式茶饌套餐，陪伴忙碌的都市人在喧囂城市，找到一處時尚、寧靜秘境，注入滿滿創意與生活記憶於8道料理，邀請都會人一起在夜晚享受食尚美味拋開煩惱、沉澱心靈。