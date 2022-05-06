新北市龜吼漁夫市集漁Crab日 好康獎不完

為歡度母親節龜吼漁夫市集於5月7日至15日止連 續兩星期的周六日上午11時至下午3時舉辦「龜吼漁Crab(愉 快)日」系列促銷活動，活動內容除了有「龜吼滿購趣」 送市集抵用券、「龜吼感蟹集」集章戳抽獎外，還有「超值漁Cra b福袋」半價優惠等各種好康小活動，數量有限等你來。

龜吼漁夫市集緊鄰北海岸維納斯海岸線， 市集觀景平臺可遠眺基隆嶼，欣賞海天一色的優美景緻， 市集場內計有43家攤商，主打在地漁船捕撈的生鮮漁獲， 是饕客們大啖海鮮好去處，也成為北海岸著名打卡景點。 為歡度母親節，市府特別規劃於5月7至15日連續兩星期的周六 日推出「龜吼漁Crab(愉快)日」系列促銷活動，活動內容包含 「打卡按讚」送精美小禮物、「消費滿購趣」， 民眾於市集內任一攤位單筆消費滿500元送300元市集抵用券， 每日限量100份，還有「消費感蟹集」， 民眾分別於市集內生鮮攤、熟食攤、乾貨攤三區內，單筆消費金額滿 300元即可得到一個戳章，集滿三個可參加抽獎，獎項包含市集1 000、500、200元抵用券，數量有限抽完為止， 邀請闔家共遊漁港快樂購。

「龜吼漁Crab(愉快)日」系列促銷活動特別於5月8日及5月 15日，提供限量超值漁Crab福袋100個，於上午11點整開 賣，市價600元福袋只賣299元，內裝馬頭魚、白帶魚、 剝皮魚及小卷等漁產，絕對物超所值； 另於母親節當日邀請氣球達人漁Crab魔法秀來漁港同歡， 民眾只要上傳活動照片至個人社群平台，即可得限量漁Crab氣球 。當天還有螃蟹小學堂開課活動， 寓教於樂歡迎大小朋友來到龜吼漁港，除了滿足饕客味蕾外， 最重要是學習珍惜大海環境資源，才會有永續漁產。

自駕前往龜吼的朋友們，除了在漁澳路上「龜吼停車場」外， 鄰近的「翡翠灣停車場(原「石角停車場」)」，為龜吼漁港第2停 車場，從臺2線右轉進入龜吼石角路後， 在第一個紅綠燈號誌右轉海角街即可抵達。該停車場總共128個汽 車格，並設有便利的車牌辨識系統，且支援現金、 悠遊卡及電子行動支付，更符合現今遊客需求。 而沿著停車場旁海濱步道步行前往市集只要5分鐘，往來步道彩繪圖 樣非常童趣可愛且沿途還可欣賞沙灘美景， 歡迎前往龜吼遊玩朋友們多多利用。

新北市漁業處表示，有別於其他魚市場， 龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營， 多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，絕對新鮮美味。另為 提供民眾安全的購物環境， 攤商除於開業前後及營業期間皆不定時用稀釋漂白水消毒用餐區桌椅 及整體環境外，亦主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、 測量體溫等防疫措， 也請前往的民眾遵守現場工作人員指示作好相關防疫措施及保持安全 社交距離，讓大家都能安心來到龜吼漁夫市集採買、 大啖海鮮饗食趣。

照片來源：新北市政府漁業處提供

照片來源：新北市政府漁業處提供

照片來源：新北市政府漁業處提供

照片來源：新北市政府漁業處提供