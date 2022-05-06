候選場址增至28處！游錫堃赴彰化縣政府　聽取立法院遷改建地點意見

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立法院長游錫堃5日下午率團拜訪彰化縣王惠美縣長並聽取立法院遷(改)建地點意見，同時瞭解基於「落實國土永續利用、區域均衡發展、都會發展減壓」等考量，他們所提立法院南遷彰化之位址的相關優劣勢。

立法院長游錫堃表示，彰化縣是珍貴的歷史人文之都，目前人口約125萬人是6都外的全國最大縣，王惠美縣長也正在積極推動彰化成為第7都，該縣文風鼎盛、地靈人傑，清治時期誕生了1,866位秀才，日治時期彰化及鹿港更為漢詩及漢學的文化重鎮，亦為「台灣新文學之父」賴和醫師之出生地。

游錫堃接著說，彰化人抵禦外侮的堅韌精神是台灣的典範，1895年日軍依據《馬關條約》接收台灣，當時的人民沒有國軍、沒有政府、沒有武器之支援下保家衛國，讓日軍花費近半年的時間方聲稱平定台灣全島。「八卦山之役」更是台灣史上一場可歌可泣的戰役，鹿港秀才許夢青作了〈感舊〉一詩描述當時彰化人抵禦外敵的精神，截然不輸今日烏克蘭抵禦外敵的表現。

游錫堃提及，由於立法院現址原始建築設計與現今用途不相稱，自1991年即有遷建之議，1998年亦曾編列241億遷建預算，然後因故繳庫未用。尤其近來隨著國際訪賓日益增加，如先前美國眾議院裴洛西議長原計畫來訪，立法院設施在規劃接待上即有所限制，所以不僅是議事功能無法全然發揮外，外賓接待方面也日益捉襟見肘，因此興建一座真正能跟「全國最高民主殿堂」名實相符的國會園區愈加迫切。

歷年間立法院遷(改)建地點建議共計15處，在立法院「新國會園區選址計畫」啟動拜會各地方政府後，台北市及新北市政府共提出了8個新建議地點，台中市政府於昨(5)日亦新增3個新建議地點，再加上彰化縣政府新增的1處，目前建議地點總計達28處。

彰化縣政府建議場址分別坐落於田中鎮「高速鐵路彰化車站特定區」及「擴大彰化市東區都市計畫區」，皆具備交通區位優勢。立法院長游錫堃希望彰化之行能夠針對這些場址進行意見交換及充分溝通，完善「立法院遷(改)建」的期前評估報告，後送交「國會遷(改)建暨監督委員會」作政策性討論及決定。

彰化縣長王惠美期望，未來立法院進駐彰化後勢必可帶動中彰投區域發展，成為國際的新明珠。她並表示，彰化縣政府建議場址幅員寬廣，將可打造具國會山莊氣勢的立法院，縣政府會陸續推動各項發展建設，將可為立法院南遷彰化打下穩固基礎。