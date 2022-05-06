【地圖上線】篩檢免擠急診！即起台灣190家診所提供PCR採檢　須電話預約

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內本土疫情天天創新高，為避免輕症疑似個案集中於大醫院急診篩檢，造成急診壅塞，指揮中心今(6)日表示，即起開放190家診所提供PCR核酸檢驗採檢服務，提醒民眾先以電話預約聯繫，確認服務時段及預約狀況再前往。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(6)日表示，為擴大基層醫療防疫量能，強化COVID-19採檢分流，指揮中心開放診所提供PCR核酸檢驗採檢服務，並與中華民國醫師公會全國聯合會及台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會共同合作，擴充採檢量能，以提高民眾採檢可近性。

經中華民國醫師公會全國聯合會及台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會提報有意願提供採檢服務，且完成診所採檢點、感染管制及傳染病通報自我查檢整備作業之診所家數，共計437家，目前有190家完成合作檢驗機構規劃，已納入COVID-19指定社區採檢院所，可提供抗原快篩(含家用快篩)陽性民眾，或有COVID-19相關症狀經醫師評估懷疑等符合公費檢驗者進行PCR核酸檢驗採檢服務。

陳時中說，診所名單已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19防疫專區」/臺灣社交距離App及採檢地圖/COVID-19全國指定社區採檢院所地圖，以利民眾查詢。請民眾前往上述診所之前，先以電話預約聯繫，確認服務時段及預約狀況再前往。



指揮中心提醒，民眾如自覺有風險且出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀，或抗原快篩(含家用快篩)陽性時，請佩戴醫用口罩，就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估進行PCR核酸檢驗。

當出現COVID-19警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、心跳超過100次/分鐘(無發燒時)、無法進食喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少等嚴重症狀時，建議儘速前往醫院急診就醫。