Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

睽違18年重返嘉義！2022國慶煙火 故宮南院施放

內政部次長陳宗彥歡迎全國民眾到嘉義縣旅遊，享受不一樣的國慶晚宴。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/06 15:08
照片由嘉義縣政府提供

照片由嘉義縣政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部次長陳宗彥今(6)日以中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會秘書長身分，代表委員會主任委員游錫堃到嘉義縣政府宣布，2022國慶煙火在嘉義，而地點則選在故宮南院舉行，由於今年國慶正逢連續假期，他並歡迎全國民眾到嘉義縣旅遊，享受不一樣的國慶晚宴。

嘉義縣長翁章梁表示，10月對嘉義來說是非常重要且熱鬧的時刻！全因當月還有第16屆國際農業機械暨資材展及2022全民運動會，絕對會是嘉義有史以來最光輝的10月。

自2000年起國慶煙火首度走出台北，2004年移師嘉義施放，當時的嘉義縣雖然是以農業生產基地為主，但在煙火展演下，成功帶動人潮與觀光。翁章梁接著說，歷經18年時間的淬鍊與醞釀，嘉義縣從過往的「農業大縣」，蛻變為「農工大縣」，這次由嘉義縣再次承辦國家級慶典，不僅可再次打響「太陽之都」美名，更讓全世界看見嘉義的改變與進步。

嘉義縣政府補充，嘉義縣積極的招商引資，逐步朝農工大縣發展，除科學園區宣布落腳於太保外，中埔公館及水上南靖工業區皆已通過中央核定，今年更成功招商投資微型文創園區。未來企業陸續進駐，重新勾勒出全新的產業樣貌。

文觀局長許有仁表示，旅客除了參加國慶煙火活動外，還能遊步道感受森林芬多精、欣賞秋冬限定美景琉璃光、再喝一口知名的阿里山高山茶、咖啡用味蕾感受北緯235下的嘉義，嘉義也有許多美食及庶民小吃，包含民雄鵝肉、阿里山鄒族烤肉、東石布袋海鮮等特色小吃。

睽違18年重返嘉義！2022國慶煙火 故宮南院施放

照片由嘉義縣政府提供
國慶煙火
嘉義
故宮南院

相關新聞

【對流旺盛】台灣中南部7縣市23日豪大雨特報　嘉義及玉山北峰今早均降冰雹
【對流旺盛】台灣中南部7縣市23日豪大雨特報　嘉義及玉山北峰今早均降冰雹
2022/04/23 10:03
台灣嘉義市「高空盪鞦韆」睽違兩年恢復舉辦　配合防疫取消雙人組競賽
台灣嘉義市「高空盪鞦韆」睽違兩年恢復舉辦　配合防疫取消雙人組競賽
2022/04/02 20:42
快戴好口罩！台灣本土不明傳染鏈暴增至17條　傳染力強的「變異株BA.2」也有9條
快戴好口罩！台灣本土不明傳染鏈暴增至17條　傳染力強的「變異株BA.2」也有9條
2022/03/30 10:12
22日本土足跡一次看！北市護理師、雲林、嘉義喜宴群聚 共60餘處足跡曝光
22日本土足跡一次看！北市護理師、雲林、嘉義喜宴群聚 共60餘處足跡曝光
2022/03/22 18:55
座位曝光！嘉義喜宴群聚因敬酒而起？陳時中：即起宴席禁逐桌敬茶敬酒
座位曝光！嘉義喜宴群聚因敬酒而起？陳時中：即起宴席禁逐桌敬茶敬酒
2022/03/22 15:58

更新時間 : 2022-05-06 16:19 GMT+08:00

最受歡迎

確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
教育部修正各級校園防疫指引、停課標準 台北市五都教育局指引更新看過來
教育部修正各級校園防疫指引、停課標準 台北市五都教育局指引更新看過來
台灣5/4新增2萬8420例本土個案　20多歲女發病6天多重器官衰竭過世
台灣5/4新增2萬8420例本土個案　20多歲女發病6天多重器官衰竭過世
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
泰博COVID-19快篩試劑再降價 哪裡買報你知
泰博COVID-19快篩試劑再降價 哪裡買報你知
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
免戳鼻！台灣食藥署4/29核准首款家用唾液快篩
免戳鼻！台灣食藥署4/29核准首款家用唾液快篩