睽違18年重返嘉義！2022國慶煙火 故宮南院施放

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）內政部次長陳宗彥今(6)日以中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會秘書長身分，代表委員會主任委員游錫堃到嘉義縣政府宣布，2022國慶煙火在嘉義，而地點則選在故宮南院舉行，由於今年國慶正逢連續假期，他並歡迎全國民眾到嘉義縣旅遊，享受不一樣的國慶晚宴。

嘉義縣長翁章梁表示，10月對嘉義來說是非常重要且熱鬧的時刻！全因當月還有第16屆國際農業機械暨資材展及2022全民運動會，絕對會是嘉義有史以來最光輝的10月。

自2000年起國慶煙火首度走出台北，2004年移師嘉義施放，當時的嘉義縣雖然是以農業生產基地為主，但在煙火展演下，成功帶動人潮與觀光。翁章梁接著說，歷經18年時間的淬鍊與醞釀，嘉義縣從過往的「農業大縣」，蛻變為「農工大縣」，這次由嘉義縣再次承辦國家級慶典，不僅可再次打響「太陽之都」美名，更讓全世界看見嘉義的改變與進步。

嘉義縣政府補充，嘉義縣積極的招商引資，逐步朝農工大縣發展，除科學園區宣布落腳於太保外，中埔公館及水上南靖工業區皆已通過中央核定，今年更成功招商投資微型文創園區。未來企業陸續進駐，重新勾勒出全新的產業樣貌。

文觀局長許有仁表示，旅客除了參加國慶煙火活動外，還能遊步道感受森林芬多精、欣賞秋冬限定美景琉璃光、再喝一口知名的阿里山高山茶、咖啡用味蕾感受北緯235下的嘉義，嘉義也有許多美食及庶民小吃，包含民雄鵝肉、阿里山鄒族烤肉、東石布袋海鮮等特色小吃。

照片由嘉義縣政府提供