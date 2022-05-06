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5/6台灣本土+36168　增10例死亡個案、11例重症及76中症病例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/06 14:22
<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4529651" target="_blank">中央流行疫情指揮中心</a>今(6)日公布國內新增36,213例COVID-19確定病例，分別為36,168例本土個案及45例境外移入 。

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增36,213例COVID-19確定病例，分別為36,168例本土個案及45例境外移入 。

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增36,213例COVID-19確定病例，分別為36,168例本土個案及45例境外移入(22例為航班落地採檢陽性)；另增10例死亡個案、11例重症及76中症病例。

指揮中心表示，今日新增之36,168例本土病例，為17,454例男性、18,699例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(12,066例)、臺北市(7,716例)、桃園市(6,271例)、臺中市(1,890例)、高雄市(1,737例)、基隆市(1,427例)、臺南市(923例)、宜蘭縣(686例)、新竹縣(577例)、彰化縣(448例)、屏東縣(431例)、雲林縣(384例)、花蓮縣(382例)、新竹市(348例)、苗栗縣(255例)、臺東縣(169例)、南投縣(166例)、嘉義縣(130例)、嘉義市(103例)、澎湖縣(39例)、連江縣(13例)、金門縣(7例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增10例本土病例死亡個案，為4例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月21日至5月3日，死亡日期介於4月29日至5月2日。

5/6台灣本土+36168　增10例死亡個案、11例重症及76中症病例
5/6台灣本土+36168　增10例死亡個案、11例重症及76中症病例

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，22例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(1例)、越南(1例)移入，另43例移入國家調查中。入境日介於今年3月17日至5月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,806,655例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,536,695例排除)，其中268,569例確診，分別為11,656例境外移入、256,859例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計896例COVID-19死亡病例，其中881例本土，個案居住縣市分布為新北市430例、臺北市328例、基隆市35例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、臺中市及宜蘭縣各5例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例、高雄市2例、新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。
新冠肺炎

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