【台灣人權黑洞】高教外籍生又成「血汗學工」？高苑生控一周工時逾40小時

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）今年一月中州科大烏干達籍學生血汗學工事件後不久，國內又有其它大專院校外籍學生向媒體及立委投訴，高苑科技大學疑讓外籍學生一周工作40小時，從事與學業無關的勞動，而勞力活至深夜的情況非常普遍。

立委范雲與台灣勞工陣線、台灣人權促進會今（6）日舉辦記者會，表示接獲高苑科技大學菲律賓籍學生陳情，指來台後長時間從事與學習無關的勞力活，因此難以專注在課業上。

陳情學生指出，高苑的外籍生一週工作40小時、在工廠從事與學業無關的勞力活到深夜等情形非常普遍，而且校方不但知情，甚至指導學生面對稽查時必須宣稱每週僅工作20小時。高苑科大學生也遇到校方及他們從事勞動的工廠疑似偽造薪資單，薪資單上有不明扣款之情形。

根據高苑科大的說法，學生透過當地代辦公司申請入學，這間公司向學生收取新台幣五萬元代辦費，但如果學生無法一次付清，則可以先到台灣後，再分期付款。范雲痛批，採取分期付款的學生，付款總額還要額外加上利息，還款總額變成六萬三，這是26%的超高利貸，但業者實際提供的服務令人存疑，而這些狀況高苑科大校方都知情。

高苑科大在其外籍生招生簡章內寫到，台灣一年生活費八萬（不含學雜費及住宿費），換算下來一個月六千多元，並不是合理的數字，有誤導學生的嫌疑，讓學生以為花費不高而來台，再面臨被迫長時間打工的困境。

台灣人權促進會施逸翔指出，若情況如果屬實，高苑科大已經涉及國際勞工組織的強迫勞動指標：濫用弱勢處境、欺騙、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。

學校還是學店？

范雲指出，高苑科大的境外生人數，竟佔全校學生的31%，遠遠高過全國各大專院校境外生比例平均之5.5%。110學年度，高苑科大總共有982名境外生，來自印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、泰國、斯里蘭卡、馬來西亞。

范雲認為，高苑科大之所以外籍生比例如此之高，是因為法規替招生不佳的大專院校大開外籍生招生之門。依據《外國學生來臺就學辦法》第5條，各大專院校的外國學生招生名額，除了額外申請的「專班」名額、本國生招生名額外加10%的名額之外，還可申請超額招收，甚至還有第三項的「本國學生未招足，得以外國學生名額補足」條款。

她也質疑，這次出面陳情的菲律賓籍學生，是新南向產學合作專班的學生，理論上事前審查最嚴格的專班，都還是有學生淪為學工的問題，那更何況是這些運用外加名額、不須經過審查的非專班外籍生？

教育部「國際專修部」新方案彈性應三思

范雲提到，高教境外生過去幾年來狀況不斷，都還沒完全解決，現在教育部又推出「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫案」，即將在新的學年度上路。其中「國際專修部」方案，雖然要求外籍學生一律先修華語課程，但是在招生名額、生師比上，都給予更彈性的措施，恐給心懷不軌的大專院校有鑽法律漏洞的機會，也令人相當擔心未來這些學校學生的受教品質！

更令人擔憂的是，學校申辦國際專修部的計畫書內，也不見學校需明列「國際專修部專班」的各方面規劃，例如師資、學生實習安排、就業安排等等，這些申辦新南向或一般專班時需明列之計畫。范雲認為，以上種種發現，令人憂心未來國際專修部開辦後，是否又會加劇外籍生淪為學工的問題。

范雲與今與會人權團體呼籲教育部，應嚴格審查所有外籍生招生計劃，包括專班、非專班、未來的國際專修部專班招生計劃，確保學校能提供師資、語言、符合學習內容的實習機會等學習條件。另外也須加強與勞動主管機關的跨部會合作，在進行外籍生訪查時才能有效查核實際狀況，否則只是給可能違法的工廠多餘的應變時間。

台灣勞工陣線孫友聯會中表示，顯然教育部並沒有在中洲等學生權益受不法侵害的事件中得到教訓，而一再讓類似的案件發生，實是難辭其咎。因此，強烈要求教育部應立即全面清查並檢視問題根源，並會同勞動部針對學校及其合作廠商涉及違反勞動法的部份進行裁罰，以避免目前在台外藉學生的權益繼續受到侵害。