Meta亞洲首座元宇宙XR Hub台灣正式啟用　聚焦三大領域人才培育接軌國際

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)亞洲首座元宇宙XR Hub於今(6)日在台北正式啟用，聚焦文化藝術、經濟商業及社會公益三大領域受各界期待，將引領台灣各產業加速前往元宇宙，總統蔡英文、美國在台協會處長孫曉雅、經濟部次長林全能等皆出席盛大開幕儀式。

Meta台灣看準台灣科技實力，攜手資策會在原為digiBlock C數位創新基地成立亞洲第一座元宇宙XR 基地，接下來重點計畫為培育藝文、經濟及公益人才、創意內容開發及科技廣泛運用，打造健全的台灣XR產業和國際接軌。場域現正展出精彩的合作藝術展覽及AR、VR的相關專案，展出藝術家包含姚瑞中、阿爆及吳耿禎等。

總統蔡英文出席今日的啟用儀式時表示，元宇宙創造的世界不用出門，就可以跟朋友看電影或和同事開會，沉浸式體驗以人為出發點滿足人類娛樂醫療等需求，實現過去難以想像的互動模式，台灣產業跟科技人才成為台灣發展元宇宙的基礎，將加速推動矽谷法案打造台灣全球數位基地，行政院也加速推動台灣數位發展政策，打造元宇宙新世代生活。

Meta全球產品長Chris Cox因為疫情無法來台參與開幕，他透過影片表示，台灣在打造相關硬體、架設公共基礎建設及提升普及程度的表現無人能及，加上台灣有眾多優秀的創作者、開發者及研究人員，已紛紛投身於未來大家所需的科技與應用程式，加上台灣的自由民主及社群開放，讓台灣不僅成為Meta團隊的重要據點，也將是推動全球創新的關鍵樞紐。



亞洲首座元宇宙XR Hub在台灣成立(圖/Taiwan News)



Chris Cox強調台灣人才及環境為發展元宇宙優勢(圖/Taiwan News)

元宇宙XR Hub成立後的下一步面臨人才培育的急迫性，Meta台灣公共政策總監陳奕儒表示，除了和資策會合作推出AR、VR、XR實體及線上的課程，還會舉辦工作坊及比賽，其他重要的合作夥伴包含文化內容策進院（簡稱文策院）、台北市電腦商業同業公會及台北市廣告業經營人協會，另和外貿協會（簡稱貿協）合作的台灣經貿元宇宙未來館也預計於下半年正式上線。

資策會執行長卓政宏表示，資策會扮演的角色是協助台灣企業面對數位轉型時讓衝擊降到最小，接下來將舉辦很多活動，無論是藝文工作者或是技術開發人員，只要有關於元宇宙想法跟技術的人都可以走進來。

文策院董事長丁曉菁說，打造元宇宙需要跨界人才跟大量資金，必須整合相關組織跟單位，文策院主要負責帶動藝文影視等人才，可分為國際及國內兩軌進行，自文策院成立以來就推動國際合資合製方案，也可在官網上找到國內相關的創投方案。

丁曉菁指出，產業下一步要思考打造的故事如何滿足消費者體感需要，讓觀眾「秒懂」創作者故事的情境；現在是台灣進場元宇宙很好的時機點，擁有許多歐美具影響力的合作夥伴，也證明全世界都在準備產業轉型，台灣佔了很好的位置，因為網路基礎建設完備、自由開放的創作環境，且樂於與國際合作，讓台灣成為世界在亞洲的元宇宙鏈最重要的合作夥伴。

此次，Meta與資策會共同設立「元宇宙Hub台灣」社群空間，將展出曾獲好萊塢國際3D大獎的曲全力導演「美力台灣」紀錄片，以AR帶領觀眾一睹瀕臨消失的景色與台灣百工的匠人精神。

另外，由台灣虛擬網紅協會、台灣數位雙生學會及動畫特效協會打造的元宇宙國家隊也呈現創意內容開發成果，包含運用動作捕捉技術呈現的VTuber虛擬接待員，能與現場來賓即時互動，還有位於高雄的歷史建築逍遙園精美3D建模，輔以眼球追蹤技術創造的導覽，歡迎民眾一起前往體驗。



左起：陳奕儒、卓政宏、丁曉菁、貿協副秘書長李惠玲、台北市電腦商業同業公會總幹事杜全昌(圖/Taiwan News)



透過眼球追蹤技術一覽高雄古蹟逍遙園(圖/Taiwan News)