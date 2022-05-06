游錫堃赴臺中市政府談新國會園區選址 盧秀燕：極力爭取

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院遷建議題討論多年，游錫堃院長於昨(5)日率團拜訪臺中市政府就「新國會園區選址」交流意見，市長盧秀燕表示，台中市是台灣中部的重要樞紐，基於區域平衡和首都減壓，市府提供6個場地皆為交通便利的區位、腹地廣闊的基地，可配合立院遷建。

台中市長盧秀燕「希望雀屏中選！」並指出，台中市推薦的6個地點各具特色，其中位於霧峰的立法院民主議政園區為台中民主倡議地，都會公園第一次納入評選，主要是為打造公園中的國會，有些則是基於區域的方便性，例如成功嶺及烏日兵工整備中心交通便利。

盧秀燕還說，昨日參與的諮詢委員如游錫堃院長等人和台中極有淵源，游院長政治起家地即為台中，曾於霧峰擔任省議員、在成功嶺當兵、並於東海大學就讀，選址在台中對大家來說都是美好的機緣，她代表市府極力爭取國會遷都。

游錫堃表示，他的立場很清楚，態度開放，然立法院長需保持議事中立，因此將蒐集大家的意見，分析相關優劣勢，再選擇多個地點後，由「國會遷改建暨監督委員會」進一步政策性討論。台中提出很多的地點都很好，是否符合新國會需求，仍需諮詢委員會分析再選擇。

都發局長黃文彬表示，市府於2016年提議立院遷建成功嶺營區、烏日火車站對面兵工整備中心等處。隨著台中捷運綠線去年通車後，烏日區有高鐵、台鐵、捷運三鐵匯集，無論其區位、周邊未來發展建設及相關配套，均為極具潛力的地區。除原提案地點成功嶺及烏日兵工整備中心2處外，市府今再提出立法院民主議政園區(原台灣省議會)、干城商業區、台中都會公園及清泉崗營區等4處場地。