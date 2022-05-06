俄外長稱「希特勒有猶太血統」 以色列：普丁已致歉

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上周日語出驚人，表示希特勒也有猶太血統，以合理化俄國「幫」烏克蘭去納粹化的行徑。此舉引發以色列政府抗議，俄國總統普丁昨（5）日已致電道歉。

上週日，拉夫羅夫接受義大利電視台訪談時，記者質疑，烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）具有猶太血統，俄國卻以「去納粹化」為由入侵，並不合理。拉夫羅夫聲稱希特勒具有猶太血統，且「最有智慧的猶太人通常都反猶」，因此澤連斯基有沒有猶太血統問題不大，引發輿論譁然。

以色列政府隨即召見俄國駐以大使進行抗議，總理貝內特（Naftali Bennett）並強調，拉夫羅夫的說法等於是指控大屠殺的受害者猶太人自己造成了悲劇，同時更幫當初的加害者脫罪，是徹底的謊言，要求俄國為這番言論道歉。

根據以色列今日釋出的消息，普丁已於昨（5）日致電以色列致歉，並已獲以國政府接受，不過在俄國國內，媒體卻完全沒有提及普丁道歉的內容，僅表示兩國就俄國於周一（9日）慶祝戰勝納粹紀念日，以及大屠殺的內容進行了討論。

事實上，自俄國對烏克蘭發動特別軍事行動以來，以色列一直試圖擔任協調者的角色，而不是直接介入紛爭，儘管外交部長拉皮德（Yair Lapid）對俄國砲聲隆隆，總理貝內特卻顯得十分保守，試圖與俄國保持穩定關係，因此被外界批評對普丁沒有採取更積極的作為。

〈半島電視台〉分析認為，俄國在以色列鄰國敘利亞駐有大量軍隊，以國又必須時常在該區對疑似是伊朗軍事目標的地區發起攻擊，如能保持默契一起行動才符合國際利益。不過根據以色列媒體，以國正研議增加對烏克蘭的軍事及民間援助，如果消息屬實，這可能正是普丁願意道歉的原因之一。