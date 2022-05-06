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血栓率偏高！美國FDA宣布「限縮嬌生COVID-19疫苗施打族群」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/06 11:55
美國食品暨藥物管理局（FDA）5日傍晚宣布，嬌生的新冠肺炎單劑型疫苗僅允許18歲以上不適合其他疫苗或無法取得其他廠牌疫苗的民眾施打。 （圖...

美國食品暨藥物管理局（FDA）5日傍晚宣布，嬌生的新冠肺炎單劑型疫苗僅允許18歲以上不適合其他疫苗或無法取得其他廠牌疫苗的民眾施打。 （圖...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）5日傍晚宣布，由於嬌生（Johnson & Johnson）COVID-19單劑型疫苗誘發罕見血栓率偏高，決定限縮施打族群，僅允許18歲以上不適合其他疫苗或無法取得其他廠牌疫苗的民眾施打。

美國FDA發布新聞稿表示，在評估與調查接種嬌生疫苗後可能會出現一種罕見且危險的「凝血情況」，稱為「血栓併血小板低下症候群」（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS），患者大約在施打1至2週後出現症狀，認為其風險有必要限縮施打族群。

美國CNN引述FDA說法，雖然接種嬌生COVID-19疫苗後可能有引發 TTS的風險，但對某些人來說益處仍大於風險。 包括： 對mRNA 疫苗有嚴重過敏反應的人，例如輝瑞/BioNTech 或 Moderna 的疫苗，以及那些對mRNA疫苗有疑慮的人，或者是那些無法獲得mRNA Covid-19疫苗的人。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，截至5日美國已經接種超過1870萬劑嬌生COVID-19疫苗，在完全接種疫苗的族群中僅有7.7%接種了這款疫苗。

嬌生疫苗2021年2月27日取得EUA，成為美國3大款COVID-19疫苗之一。由於僅需接種一劑，也不需冷鏈設備，推出初期備受外界期待。但同年的4月23日就因傳出6人接種後出現TTS，遭FDA和CDC暫停使用，由於罕見的血栓案例，CDC於12月已建議美國民眾，優先選擇輝瑞和莫德納的信使核糖核酸(mRNA)疫苗。
美國FDA
FDA

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