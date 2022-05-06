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關好關滿還是染疫 病毒究竟從何而來？ 上海人無語問蒼天

清零封城樣樣來，病毒還是有突破的能耐

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/06 11:23
上海居民試圖向封鎖區外的小販購買食物（圖／路透）

上海居民試圖向封鎖區外的小販購買食物（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上海封城記提供了世人許多警示，也留下許多謎團。許多居民關到天昏地暗，足不出戶，卻還是莫名確診。上海人納悶，都已如履薄冰嚴加防範了，究竟是在哪個環節染上病毒？

路透報導，上海女子Veronica一家四口自4月1日封城起，即遵循官方指引，除了強制PCR採檢外，大門不出，二門不邁，即便短暫放封至外頭走走，也全程戴上口罩，不踏出社區一步。數週以來，社區毫無任何確診案例，但就在4月底某次例行PCR，她與家人及數名鄰居，卻全都驗出了陽性。

這樣的例子還不在少數，至少數千人都是在嚴密封鎖的住宅區染上新冠肺炎（COVID-19）。路透檢視官方數據發現，4月21日至5月2日，至少4,836個地址的住戶，都有類似情況。光是4月30日一天，就有471處地址通報至少1例，但這些家戶過去29天以來，全無病毒侵入跡象。每一處地址的居民人數從數人到數百人不等。

上海每日新增案例已連續六日下降，但每天仍有數千例，令人百思不得其解，病毒破口究竟在哪？清零政策到底還能怎麼執行？

部分關到生無可戀的居民，將元凶指向頻繁的PCR檢驗，懷疑大排長龍的採檢過程出了問題，有些人憤而拒絕採檢，寧可被罰。也有人歸咎於外送食物、物資牽涉的人力、物流管理，這點連官方都不排除可能是病毒傳播途徑。

專家指，清零有其侷限，且中國政府不趁封城時加大疫苗接種力道，只會看著疫情消停一時卻又死灰復燃，沒完沒了，至少要費時數月才有可能將病毒根除，賠上龐大社會成本。

到底是在哪個環節被病毒趁虛而入，依舊無解。市民只知，一人確診，全家隔離，整棟鄰居關禁閉14天。每次再冒新案例，這「隔離無間地獄」就會一再輪迴，永無寧日。

不是沒有創傷的。Veronica表示，「就不要出門，雖然我不知道這樣到底有沒有用。」

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