沃旭首創離岸風機基礎珊瑚孕生研究　今夏在台灣展開

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）沃旭能源(Ørsted)昨（5）日發布新聞稿表示，今年夏天將和澎湖海洋生物研究中心攜手合作，在台灣海峽溫暖水域展開全球首創「珊瑚孕生可行性研究」(ReCoral by ØrstedTM)，目的是觀察珊瑚能否在離岸風機水下基礎上依附生長，並評估該計畫可能為促進全球生物多樣性帶來的正面效益，以利後續擴大推廣。

根據聯合國環境署「珊瑚保育」報告，全球有32%海洋物種以珊瑚作為棲地，更有10億人口直接或間接受惠於珊瑚創造的效益。然而隨著全球氣候暖化、海平面水溫上升，導致珊瑚白化效應並威脅熱帶珊瑚生態系的存續，加劇了全球生物多樣性危機。

沃旭能源全球執行長麥茲尼博(Mads Nipper)表示，為對抗氣候變遷以及為地球、生態圈及所有人類創造永續未來，必須加快從使用化石燃轉型為再生能源的腳步。全球政府正在拓展離岸風電，而他堅信若方向正確，離岸風電建置有助於增加海洋生物多樣性。

麥茲尼博指出，若沃旭能源的ReCoral珊瑚孕生可行性研究計畫成功，且能夠擴大推廣，這項由沃旭能源啟動的創新計畫將為海洋生物多樣性創造重要且正面的影響。

沃旭能源說明，「珊瑚孕生可行性研究」將在台灣外海離岸35至60公里處的大彰化東南離岸風場佈放珊瑚幼蟲，期望生長成健康的珊瑚。此次可行性研究中，採非侵入性方式，進行珊瑚種苗培育、實驗室中受精、幼蟲載運、移植至風機基礎等工作，而珊瑚幼蟲會佈放在四座水下基礎各1平方公尺的區域上，再觀察是否能依附生長成健康的珊瑚群，預計今(2022)年6月展開。

澎湖海洋生物研究中心謝恆毅主任表示，環境保護以及海洋生物多樣性在未來十年中持續是最受關注的議題之一。他們很高興能夠看到沃旭能源除了致力為台灣提供潔淨能源，更在台灣推動這項創新的珊瑚孕生可行性研究，為友善環境做出重要努力。

氣候變遷是造成全球生物多樣性流失的最大主因，而大規模推動離岸風電建置，是對抗重重環境危機的重要措施之一。全球政府紛紛規劃在海上大規模興建綠色能源基礎設施，沃旭能源認為拓展離岸風電建置的同時，也能整合相關解決方案以促進海洋生物多樣性。該公司更制定最晚從2030年起，在全球所有新建的再生能源計畫都將達到對生物多樣性「淨值正面效益」(net-positive impact)。

影片由沃旭能源提供