【一圖看懂】台灣新冠確診者居家照護可申請口服藥　13類族群適用

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠肺炎本土疫情延燒，據統計，全台約8.1萬位確診者正在居家照護。中央流行疫情指揮中心5日配送配發2萬人份口服抗病毒藥物到各縣市57家核心藥局，並公布居家照護口服藥流程，具13種風險因子者可申請。

過去確診病患無法在社區診所與藥局取得抗病毒口服藥處方，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5日已配送口服抗病毒藥物到各縣市57家核心藥局，各地方衛生局取得藥物後，專案即生效，可與居家醫療團隊、藥局合作，提供居家照護確診者口服藥物使用。

確診者居家照護口服抗病毒藥物共有輝瑞、默沙東2款，申請條件如下：

輝瑞口服藥

滿12歲（含）以上，且體重需要超過40公斤以上，未使用氧氣且於發病5天內，具有風險因子，但未懷孕。

滿12歲（含）以上，且體重需要超過40公斤以上，未使用氧氣且於發病5天內，具有風險因子，但未懷孕。 默沙東口服藥「莫納皮拉韋」

滿18歲（含）以上，未使用氧氣且於發病5天內，無法使用其他建議藥物，具有風險因子，但未懷孕。

指揮中心列出13種風險因子，包含65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病及失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能的疾病等，不需等待衛生局通知，即可透過「健康益友」APP、「健保快易通」APP和醫院遠距醫療進行看診，醫師評估後就能開立，再由藥師作取藥、送藥。

羅一鈞說明，確診者居家照護諮詢及開立口服藥物流程共有5個步驟，步驟1是確診者手機下載「健康益友」APP或經由衛生局提供的電話專線聯繫遠距醫療。步驟2是醫師會透過視訊問診了解是否有交互作用藥物，也取得病人同意。

步驟3為接著開立處方箋，步驟4是確診者可運用APP或藥師公會官網「送藥到府專區」查詢藥局地圖，查詢並聯繫藥師提供處方箋。最後由親友代領或由藥師送藥到府。羅一鈞說，57家核心藥局將聯繫各地約1900多家藥局，可以領藥、送藥到府，這一條龍流程就是居家照護取得藥物的管道。

另外，羅一鈞提醒，輝瑞口服抗病毒藥物目前為食藥署緊急使用授權藥品，均由指揮中心公費採購並進行配送，網路不能販售；他重申任何透過網路販售必須由醫師的處方藥物，均屬嚴重違法行為，呼籲民眾勿以身試法。