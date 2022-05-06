【快篩劑採購爭議】高登環球黑歷史多 另口罩詐欺案北檢偵辦中

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高登環球生醫有限公司日前因被國民黨新北議員葉元之爆料以資本額200萬元競標衛福部16億元的快篩試劑採購案，中央流行疫情指揮官陳時中昨（5）日解釋為何高登能夠參與投標，但同日葉元之又再踢爆，高登環球董事長劉緯澤另涉詐欺，台北地檢署已由檢肅黑金專組偵辦中。

面對在野黨質疑快篩試劑採購案高登環球公司的資格問題，陳時中5日解釋，政府邀請凡能在5月31日前交貨的廠商前來投標，一來可以確保採購數量足夠，二來若廠商真的無法履約，也會用合約中的價金比例罰則來懲處廠商。

陳時中也說，這次購買快篩不是限量採購，有點類似開口合約，一旦國內採購數量足夠，就會提前結標，因此這樣就對公司規模大小沒有影響，只要有食藥署核准的EUA、現貨、效期在6個月以上快篩試劑者，都能來投標。

民進黨發言人李妍慧隨後批評國民黨以政治干預商業，打擊民間企業，讓國人急需的快篩試劑頓時減少了1700萬劑。

不過，聯合報報導，這次風暴主角的高登環球，黑歷史不少，企業誠信問題大，光是去年就涉至少兩項詐欺案。葉元之更發現，高登環球曾狸貓換太子，把中國製口罩放在台灣合法醫療口罩紙盒中謊稱為台製口罩販售，後來遭客戶發現口罩無主管機關許可鋼印，得手詐騙廠商四八三萬元，台中地檢署去（2021）年三月依違反藥事法、詐欺罪起訴劉等四人。

此外，高登環球去（2021）年也謊稱獲日本吉卜力公司授權製造、販售宮崎駿動畫口罩，藉此詐騙另家口罩商三百萬授權金，後來遭客戶識破。此案已由台北地檢署檢肅黑金專組偵辦，釐清劉緯澤等七人是否涉犯詐欺罪。