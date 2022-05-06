臺灣大學系統防疫升級！臺大、臺師大、臺科大5/9起全校遠距教學14天

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）隨著台灣嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情升溫，臺灣大學與臺灣師範大學，經開會討論，昨(5)日於官網公告，所有課程自5月9日起全面執行遠距教學演練兩週，同屬「國立臺灣大學系統」的臺灣科技大學將於今(6)日稍晚發布公告。

臺灣大學5日於官網公告，所有課程(含實驗、實習、實作、體育課程)，自5月9日起全面執行遠距教學演練兩週，期末考建議以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供無法到考學生其他彈性作法，如提供線上測驗或繳交報告等替代方式。

同屬「國立臺灣大學系統」的臺灣師範大學也在昨晚公告，自5月9日起，全校所有課程執行遠距教學演練兩週。課程中有確診學生或密切接觸者的課程，授課教師得與學生討論後，仍維持採遠距教學至學期末。遠距教學期間，教師可視需求進入教室進行課程錄製或同步教學活動。

另外，對於即將畢業的碩博士生，臺師大表示，碩博士生學位考試得以視訊方式進行，但需依學位授予暨研究生學位考試辦法規定經系、所務或學位學程事務會議通過，採全程錄影存檔。

臺灣科技大學也向中央社證實系統3校都會進行「防疫授課演練」。另外，該媒體也引述教育部的說法並表示，為防治疫情在校園擴散，開放大專進行1到2週的「防疫授課演練」，並以小規模方式，將校內各系所課程以分批次、間隔或輪流的方式，改為遠距教學。