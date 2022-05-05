【共機又來】6架共機侵擾台灣ADIZ 一進入台灣東部外海操演

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）空軍今（5）日晚間發布共機動態，6架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中一架運8反潛機穿越巴士海峽，進入台灣東部外海，防空識別區內顯有共軍艦艇執行操演。

空軍司令部表示，6架共機（1架運8反潛機、1架空警500預警機、2架轟6、1架卡28反潛直升機、1架運8遠干機）5日侵擾ADIZ，台灣空軍分別派遣空中巡邏兵力應對，並採取廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

根據空軍公布的共機軌跡圖顯示，該架運8反潛機深入台灣南方及東南方空域，另外，被稱「反潛神鷹」的卡28反潛直升機不排除自護衛艦上起飛執行反潛任務。

聯合報報導引用多名戰略學者分析，反潛機頻繁現蹤台灣周邊海域，凸顯出未來的水下戰爭將決定台海未來發展，且巴士海峽為「潛艦走廊」是兵家必爭之地，中共透過此舉強化及經營西南區域。

前美國在台協會處長司徒文日前也撰文示警，指中共近年頻繁派機侵擾台灣西南防空識別區進行演習，甚至深入台灣東部外海，不排除企圖透過海空軍事封鎖重挫台灣經濟，迫使台灣政府就範。

根據國防部統計，去（2021）年共機擾台已逾約960架次，其中10月是共機擾台次數最多的月份，侵擾西南防空識別區達196架次，11月次之達159架次。