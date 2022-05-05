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〈時評〉降低疫情衝擊 是陳時中投入選舉最佳方式

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/05/05 21:21
衛生福利部長陳時中

衛生福利部長陳時中 (來源 中央社)

衛福部長陳時中有意前往世衛大會(WHA)，作為投入台北市長的暖身活動，不過，目前台灣疫情十分嚴峻，尚未達到高峰期，陳時中若能帶領國內做好防疫工作、降低這一波疫情帶給國內的衝擊，就是最好的輔選方式，根本不必捨近求遠。

連續兩年舉辦線上會議的WHA，今年恢復實體會議，這意味著全世界已將新冠肺炎視為流感，決定要與病毒共存。由於台灣這兩年防疫表現出色，受到世界各國諸多肯定，因此，許多國家紛紛發聲，希望台灣出席世衛大會，甚至應成為觀察員。

美國尤其最為幫忙，更找來世衛秘書長譚德賽溝通，但中國仍頻頻阻擾，五月下旬即將登場的世衛大會，台灣迄今未收到邀請函。

根據民進黨和政府的規畫，以及考量陳時中的個人意願，都已著手讓陳時中投入台北市長選舉預作準備。當然，疫情發展和指揮中心的人選，都是陳時中出場的重要考量。

從今年初開始，民進黨陣營曾模擬多套劇本，其中最好情況是疫情受到控制的態勢下，台灣受到WHA的正式邀請，陳時中就前往日內瓦宣傳台灣的醫衛及防疫表現。由於過去兩年多，陳時中一直擔任防疫指揮官，國人早已習慣看到陳時中出現在記者會上，一旦陳時中出訪日內瓦，國內防疫工作仍得持續進行，屆時，國人就能逐漸能習慣沒有陳時中的防疫指揮中心。

而陳時中到國外宣傳外，回國再順勢正式宣布投入台北市長的選戰，一切水到渠成，不過，計畫總是趕不上變化。

根據指揮中心的模型推估，國內感染的高峰期剛好落在5月20日左右，世衛大會則是5月22日到28日舉行，陳時中若決定在此時離開國內，恐怕不是太好的時間點，肯定會惹來許多爭議。何況台灣並未受到WHA正式邀請，陳時中頂多只能在場外宣傳，效果有限；加上國內疫情一旦有任何小小的變化，有心人士勢必會把罪名全推到陳時中頭上。

在疫情逐日升溫的態勢下，陳時中應化危機為轉機，用指揮中心指揮官的身分，再次帶領台灣走這一波Omicorn的挑戰。畢竟，多數國家都已將新冠肺炎視為流感，逐步鬆綁防疫政策。台灣目前染疫人數雖然迅速攀升，但也走到最後一哩路，等到6月、7月疫情受到控制後，陳時中再投入台北市長選戰，不失為一個好的結局與開端。

更新時間 : 2022-05-05 22:04 GMT+08:00

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