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各級校園防疫指引、停課標準更新 台北市等五都教育局指引看過來

By 台灣英文新聞－編輯
2022/05/05 20:16
教育部26日表示，6到11歲學童施打COVID-19疫苗， 最快5月2日起可安排校園接種，請學校給家長至少7 天思考時間，評估並決定是...

6至11歲學童最快5/2打疫苗（1）

教育部26日表示，6到11歲學童施打COVID-19疫苗， 最快5月2日起可安排校園接種，請學校給家長至少7 天思考時間，評估並決定是... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新冠肺炎疫情快速升溫，今（5）日確診增加逾3萬人，教育部近日修正大專校院防疫管理指引，取消2月修正版中「教師上課如保持社交距離，可不戴口罩」之建議，5月3日起改為「強烈建議戴口罩，有特殊教學需求者，可以透明口罩代替」之作法，同一時間台北市教育局也修正防疫停課指引。

倘若教師能與學生保持社交距離或有適當阻隔設備，可不戴口罩，但授課前後仍需戴上口罩。

至於學生上課則仍比照舊版作法，原則採固定座位、應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食，教室定期清消。

教育部於4日也發函補習班、兒童課後照顧服務中心（安親班）等機構說明最新修正的防疫指引，主要依據中央流行疫情指揮中心4月25日到30日間調整的防疫規範，只要有出現確診者，補習班安親班防疫專責管理人員要協助匡列密切接觸者，協助匡列造冊提供衛生單位。

如果沒有密切接觸者，補習班安親班清潔消毒後即可恢復實體課程，如果有密切接觸者，則要等篩檢結果陰性。停課標準則比照中小學，也就是確診者班級停課，有確診和密切接觸班級達1/3則全校停課，除確診個案和密切接觸者外，其餘師生停課天數依實際疫調及風險評估後決定。

教育部表示，現行3+4（3天居家隔離、4天自主健康管理）規範下，補習班師生在4天的自主防疫期間，仍應停止前往機構，與各級學校的規定一致。

台北市教育局防疫指引看這裹（5月5日更新）－臺北市各級學校及幼兒園因應Covid-19新變種病毒匡列隔離及停課指引。

「密切接觸者」之匡列原則 ：

  1. 高中以下各級學校(含幼兒園)確診個案之同班同學(含導師)
  2. 國小課後照顧班座位9宮格同學
  3. 老師/科任辦公室座位9宮格同事
  4. 補習班、安親班未戴口罩15分鐘以上座位9宮格同學

防疫措施（3天居家隔離+4天自主防疫）：

  1. 3天居家隔離，教職員工生均不到校。
  2. 4天自主防疫，學生及教師均以不到校為原則，教師兼行政及職員由校長視校務或防疫需求決定是否到校（如到校者，須全程配戴口罩，用餐時間需有獨立空間）

各級學校(含幼兒園)停課標準原則：

  1. 倘各級學校(含幼兒園)1班有1位師生為確診個案，該班停止實體課程7天（3天居家隔離+ 4天自主防疫）並啟動線上教學。
  2. 倘確診者或密切接觸者所屬班級分布學校班級達1/3以上或超過10班者，得經教育局同意後，全校停止實體課程並啟動線上教學，以3至5日為原則，並視情況訂定起迄日期。
  3. 幼兒園因活動班級界線不明顯且共用區域多，同班同學停止實體課程7天(3天居家隔離+4天自主防疫)；視疫調結果，若有需要全園停課，非密切接觸者以停止實體課程5天為原則。

桃園市教育局防疫指引（5月2日更新）－學生確診10天隔離7天自主管理，同班導師同學停課7日

台中市教育局防疫指引（5月4日更新）－居家隔離天數為3+4天，其中自主防疫之4天，涉疫之教職員工生以不到園為原則。

台南市教育局防疫指引（4月12日更新）－班級內有1名師生「確診」，該班暫停實體授課10日

高雄市教育局防疫指引（4月27日更新）－學生居隔者3天加自主防疫4天，共7天不可上學，老師確診同學列居隔3天加自主防疫4天(7天不可到校)。
停課
防疫指引

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