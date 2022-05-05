各級校園防疫指引、停課標準更新 台北市等五都教育局指引看過來

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新冠肺炎疫情快速升溫，今（5）日確診增加逾3萬人，教育部近日修正大專校院防疫管理指引，取消2月修正版中「教師上課如保持社交距離，可不戴口罩」之建議，5月3日起改為「強烈建議戴口罩，有特殊教學需求者，可以透明口罩代替」之作法，同一時間台北市教育局也修正防疫停課指引。

倘若教師能與學生保持社交距離或有適當阻隔設備，可不戴口罩，但授課前後仍需戴上口罩。

至於學生上課則仍比照舊版作法，原則採固定座位、應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食，教室定期清消。

教育部於4日也發函補習班、兒童課後照顧服務中心（安親班）等機構說明最新修正的防疫指引，主要依據中央流行疫情指揮中心4月25日到30日間調整的防疫規範，只要有出現確診者，補習班安親班防疫專責管理人員要協助匡列密切接觸者，協助匡列造冊提供衛生單位。

如果沒有密切接觸者，補習班安親班清潔消毒後即可恢復實體課程，如果有密切接觸者，則要等篩檢結果陰性。停課標準則比照中小學，也就是確診者班級停課，有確診和密切接觸班級達1/3則全校停課，除確診個案和密切接觸者外，其餘師生停課天數依實際疫調及風險評估後決定。

教育部表示，現行3+4（3天居家隔離、4天自主健康管理）規範下，補習班師生在4天的自主防疫期間，仍應停止前往機構，與各級學校的規定一致。

「密切接觸者」之匡列原則 ：

高中以下各級學校(含幼兒園)確診個案之同班同學(含導師) 國小課後照顧班座位9宮格同學 老師/科任辦公室座位9宮格同事 補習班、安親班未戴口罩15分鐘以上座位9宮格同學

防疫措施（3天居家隔離+4天自主防疫）：

3天居家隔離，教職員工生均不到校。 4天自主防疫，學生及教師均以不到校為原則，教師兼行政及職員由校長視校務或防疫需求決定是否到校（如到校者，須全程配戴口罩，用餐時間需有獨立空間）

各級學校(含幼兒園)停課標準原則：