全國只有新北有！侯友宜啟用校園冷氣智慧能源管理系統

新北市推動班班有冷氣政策， 完成公立高中以下學校電力改善、冷氣裝設及能源管理系統， 有效提升學生學習品質。為協助各校管理冷氣與用電， 新北建置全國獨有智慧能源管理系統， 侯友宜市長在板橋國小正式啟用，預計2022學年起在各校上線， 師生不僅可透過新北校園通APP控管冷氣， 還可將用電資訊推播至手機，達到智慧管理目標， 契合新北永續發展城市與智慧城市願景。

侯友宜表示，新北市全力推動班班有冷氣政策，總工程經費超過 40億，裝設冷氣台數達3萬台，整體經費與數量是全國最多。 新北市為全國最大市，各政策皆重視智慧治理， 這次建置的校園智慧能源管理系統， 領先全國整合現有校務系統與新北校園通APP， 讓師生用相同帳號登入，依職務、權限開啟EMS能源管理系統( Energy Management System)各功能，用手機就可管理各班冷氣， 也可隨時掌握學校用電情形、接收用電警戒資訊達到即時管理。

感謝遠傳企業協助這套領先全國的EMS能源管理系統， 具備計費儲值、用電管理、自動需量反應及即時資訊呈現等功能。 更獨創採用感應式與插卡式並行方式， 讓學校用新北市數位學生證或冷氣專用儲值卡片(二擇一) 就可開啟電源，111學年度全市各校上線皆可使用這套系統。 而新北推動此系統更契合SDGs永續城鄉、 氣候行動與優質教育指標，在智慧城市願景上更進一步。

遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政表示， 很榮幸與新北攜手整合校園通APP， 完成建置這套全國獨有校園智慧能源管理系統，具備AI智慧功能可 實現需量及用電最佳化， 可依冷氣開啟與關閉的習慣與升溫預測進行節能控制，提供用電量、 電力品質可視化、自訂超約告警等特點， 為新北智慧低碳校園再升級。

板橋國小華志仁校長表示，學校可利用校園通APP遠端遙控開啟冷 氣機、即時知悉班級冷氣機使用狀況，並且將學校冷氣管理自動化， 促進生活效率和確保安全。老師可無卡控制自己班級的冷氣， 改善班級卡管理問題，學校也可以透過系統， 讓學生學習能源大屏上的用電資訊，去了解並找到最合理用電方式， 從作中學體驗能源使用方式的差異，落實能源教育的推動， 不僅節約能源，也為地球永續盡心力。

教育局表示，班班有冷氣讓教室就像學生自己家， 不僅舒適且可提升學習效能。在新課綱重視的素養教育中， 讓孩子明白能源並非源源不絕的觀念非常重要， 因此落實永續發展目標(SDGs)政策，研發能源教育市級課程， 透過教學活動力行節能行動，亦在學校積極設置太陽光電並已種植4 萬多棵樹，協助新北市增能降溫。期許師生在優質的教育環境中， 能更專注於教學活動，提升學生學習力與競爭力， 為未來奠下更好的實力。

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供