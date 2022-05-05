全國只有新北有！侯友宜啟用校園冷氣智慧能源管理系統

新北市推動班班有冷氣政策，完成公立高中以下學校電力改善、冷氣裝設及能源管理系統，有效提升學生學習品質。為協助各校管理冷氣與用電，新北建置全國獨有智慧能源管理系統，侯友宜市長在板橋國小正式啟用，預計2022學年起在各校上線，師生不僅可透過新北校園通APP控管冷氣，還可將用電資訊推播至手機，達到智慧管理目標，契合新北永續發展城市與智慧城市願景。
侯友宜表示，新北市全力推動班班有冷氣政策，總工程經費超過40億，裝設冷氣台數達3萬台，整體經費與數量是全國最多。新北市為全國最大市，各政策皆重視智慧治理，這次建置的校園智慧能源管理系統，領先全國整合現有校務系統與新北校園通APP，讓師生用相同帳號登入，依職務、權限開啟EMS能源管理系統(Energy Management System)各功能，用手機就可管理各班冷氣，也可隨時掌握學校用電情形、接收用電警戒資訊達到即時管理。
感謝遠傳企業協助這套領先全國的EMS能源管理系統，具備計費儲值、用電管理、自動需量反應及即時資訊呈現等功能。更獨創採用感應式與插卡式並行方式，讓學校用新北市數位學生證或冷氣專用儲值卡片(二擇一) 就可開啟電源，111學年度全市各校上線皆可使用這套系統。而新北推動此系統更契合SDGs永續城鄉、氣候行動與優質教育指標，在智慧城市願景上更進一步。
遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政表示，很榮幸與新北攜手整合校園通APP，完成建置這套全國獨有校園智慧能源管理系統，具備AI智慧功能可實現需量及用電最佳化，可依冷氣開啟與關閉的習慣與升溫預測進行節能控制，提供用電量、電力品質可視化、自訂超約告警等特點，為新北智慧低碳校園再升級。
板橋國小華志仁校長表示，學校可利用校園通APP遠端遙控開啟冷氣機、即時知悉班級冷氣機使用狀況，並且將學校冷氣管理自動化，促進生活效率和確保安全。老師可無卡控制自己班級的冷氣，改善班級卡管理問題，學校也可以透過系統，讓學生學習能源大屏上的用電資訊，去了解並找到最合理用電方式，從作中學體驗能源使用方式的差異，落實能源教育的推動，不僅節約能源，也為地球永續盡心力。
教育局表示，班班有冷氣讓教室就像學生自己家，不僅舒適且可提升學習效能。在新課綱重視的素養教育中，讓孩子明白能源並非源源不絕的觀念非常重要，因此落實永續發展目標(SDGs)政策，研發能源教育市級課程，透過教學活動力行節能行動，亦在學校積極設置太陽光電並已種植4萬多棵樹，協助新北市增能降溫。期許師生在優質的教育環境中，能更專注於教學活動，提升學生學習力與競爭力，為未來奠下更好的實力。
照片由新北市教育局提供
照片由新北市教育局提供