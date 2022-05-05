珍愛媽咪福華巧心 台北福華大飯店母親節美饌限時呈獻

珍愛媽咪、福華巧心。充滿溫馨氣氛的母親節期間，台北福華大飯店由中西主廚團隊精心設計母親節自取合菜組合及館內用餐限定三大套餐及精美蛋糕，自取餐點4,999元、中式桌菜12,800元起、套餐1200元起、蛋糕980元起。中式桌菜大方得體、西式套餐精緻愜意，美麗蛋糕為佳節慶祝畫下完美句點，台北福華為貴賓準備齊全，媽媽開心過節。

線上商城 母親節合菜組合(自取)

台北福華期間限定的母親節合菜組合，同樣由台北福華中菜三大餐廳聯手推出。「江南春六人龍蝦海陸合菜」、「珍珠坊廣式山海合菜」、「蓬萊邨六人合菜美饌」以六人份菜色打包主廚團隊拿手好菜，山珍海味盡收盒內；4,999元便能預訂將精緻好菜自取帶回家，在家享用飯店知名餐廳大餐，和媽咪輕鬆慶祝母親節，安心又美味。

蓬萊邨母親節桌菜12,800元+10% / 10人

蓬萊邨台菜餐廳將辦桌氣勢搬上母親節的餐桌，以澎湃食材犒賞媽媽們一直以來的辛勞。「龍蝦拚蜇皮」清爽開胃，接著「杏鮑菇虎掌」、「糖醋鮮大蝦」、「經典紅蟳香米糕」等濃香菜色令人食指大動。喜歡海鮮的親友們，對考驗主廚火候控制功力的「古早味蝦餅」、「清蒸石斑魚」、「時蔬燴干貝」鮮嫩口感也能吃的笑顏逐開。最後以「黃蟲草炖雞」湯品補氣補力，為媽媽接下來一年的健康補充精力。

江南春母親節桌菜18,800元+10% / 10人

以溫婉大氣兼具的江浙菜著名，江南春江浙餐廳將多道招牌料理收入今年母親節桌菜菜色中。得獎名菜「花膠燒烏參」，花膠的軟糯口感，與過油輕炸後的烏參，經過醬汁的包裹，濃郁令人再三回味，令人再三回味。廣受喜愛「掛爐櫻桃鴨」使用三千克櫻桃鴨，以傳統北京烤鴨烹調方式烤就，以單純肉香及脆皮油香取勝；最後讓「豆沙香芋泥」的綿甜細膩代表對母親的愛，綿綿不絕。

七賢吧母親節套餐1,200元+10% / 每人

為喜歡西式套餐的媽咪準備，七賢吧英式復古空間搭配主廚精心安排的套餐內容，吃巧也吃飽。「牛肝菌蘑菇奶油湯」以香氣濃郁的牛肝菌增添湯品香氣，蘑菇豐富的多醣體含量也是提高免疫力的聖品。主菜二選一的「肋眼牛排佐紅酒醬汁」及「爐烤香料海鱸魚」都是經典西餐美味。最後以暢銷西點「卡碧亞之花」作為慶祝母親節的華麗結尾，讓酸甜覆盆子內餡及美麗的玫瑰花型慕斯祝福媽咪永遠貌美如花。

點心坊 母親節限定蛋糕980元起

為了慰勞喜愛甜點的媽媽，點心坊特推出巧心研製的母親節期間限定精品級蛋糕-「美的冒泡」與「莓荔動人」。超Q療癒系「美的冒泡」，外型夢幻精緻彷彿就像媽媽一樣從外到內都「美的冒泡」! 採用法國與日本等頂級烘焙原料手工製作而成，漸層紅的焦糖泡泡慕斯和底層日式巧克力塔，溫柔包圍手工蜜漬台灣鳳梨丁、法式杏仁餡，碰撞出酸甜不膩口的味蕾新層次。「莓荔動人」顏色採用最能代表溫柔母親的櫻花粉，以柚香金萱蛋糕搭配荔枝玫瑰與覆盆莓櫻桃果泥逐層堆疊，直至檸檬酸奶慕斯的清甜爽口，口口滋味都是驚喜，配上滿滿對媽媽的愛，劃下溫馨的一幕。

2022年台北福華大飯店巧心準備了各家餐廳經典菜色，滿足母親們不同的飲食喜好，同時也為貴賓打造更多令人難以忘懷的珍貴回憶。另外限時推出線上訂購的自取母親節餐點商品，提供貴賓更多不同慶祝溫馨佳節的選擇。歡迎來電02-2700-2323 轉各餐廳預約訂餐訂位。