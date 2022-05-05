有機茶香氣四溢　新北市坪林茶女青農李若嘉轉型成功　

近期氣溫逐漸回升，這時候來杯香氣四溢、 滋味甘甜的有機春茶，絕對是消暑降火的好選擇， 位於新北市坪林金瓜寮的「世芳有機茶園」早在2010年便開始轉型栽種 有機茶葉，提供包種茶、蜜香紅茶、白茶等多種有機茶， 讓民眾可以品嘗到安心、品質兼具的好茶。

「世芳有機茶園」由坪林青農李若嘉與先生陳錠鋐共同經營， 茶園堅持有機栽種，但因有機茶不施以農藥而容易遭蟲啃咬， 茶葉上會有較多咬痕，生的比較「醜」，李若嘉藉此特徵發想， 打造自有「醜醜茶」品牌， 象徵即使賣相不是那麼完美也要堅持永續經營的理念， 正因為這樣的努力與打拚，更讓「世芳有機茶園」在2020、20 21年的全國有機茶分類分級評鑑中獲獎，而想要品嘗「醜醜茶」 的民眾除了直接跟「世芳有機茶園」訂購外，也可到誠品信義、 南西及松菸店購買。此外李若嘉也會定期開發不同的茶點心， 至今已推出手工茶蛋捲、牛茶糖、翠茶酥、 綠茶瓜子酥等各式茶點心，透過將有機茶融入點心中， 提高消費者對於有機茶葉的接受度， 其中茶葉蛋捲更是茶園熱銷商品，減糖減油的爽口配方， 非常適合在這氣溫回升季節中搭配有機春茶一同享用。

李若嘉表示，家中茶園轉型有機至今已10多年， 堅持給茶樹最天然的生長環境，讓茶樹與生態、生物們和平共處、 互惠互利，茶園甚至經常有穿山甲、樹蛙等保育類生物出沒， 也謝謝農業局透過青農力計畫協助拍攝茶園推廣影片， 讓更多人能更了解茶園維持自然保育的理念， 李若嘉用心經營這片美麗茶園，為的就是要給消費者一杯純淨好茶。 李若嘉也表示，茶園也有食農教育小旅行，透過講解茶園生態， 帶領大小朋友一同採茶、揉茶，製作茶麻糬、 茶湯圓等一系列從產地到餐桌的課程， 將這份愛惜土地資源及食農教育的理念帶給來訪的民眾們。

新北市農業局長李玟表示，農業局作為新北青農最強力的後盾， 推出「新北青農力計畫」，提供生產及行銷等相關課程， 也有專案協助及Line@即時線上QA服務， 一條龍服務機制就是要讓青年農民能無後顧之憂， 全力產出最優質的產品，協助青農深耕茁壯， 打造新北市優良農產品聚落，推廣地產地銷到在地觀光。

坪林女青農李若嘉。(照片來源：新北市政府農業局提供)



李若嘉與先生陳錠鋐。(照片來源：新北市政府農業局提供)