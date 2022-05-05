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中華電信5月5日起開賣全新2022 iPad Air 購機價0元起

By 台灣英文新聞
2022/05/05 17:00

中華電信宣布自今(5)日起於全台指定iPad銷售服務門市及網路門市，陸續開賣全新2022 iPad Air。全新iPad Air搭載Apple設計的M1晶片，效能躍升，擁有太空灰、星光色、粉紅色、紫色及全新藍色，配備支援「人物居中」的全新超廣角前置相機，支援5G行動網路且價格實惠。搭配精采5G月繳1,399元(租期36個月)，全新2022 iPad Air(Wi-Fi+5G)64GB，專案價8,990元，加上中華電信VIP客戶續約最高折5,000元，只要3,990元即能入手；全新iPad Air(Wi-Fi)64GB搭配指定資費，最低0元起。更多中華電信iPad Air購機資費內容，請參：www.cht.com.tw/home/apple/ipad

中華電信提供果迷實惠的購機資費方案，更貼心推出「寵愛媽咪暖心禮母親節購機優惠」，5月底前凡購買iPhone13、iPhone12指定機型，並申辦精采5G指定月繳，即贈Apple購物金2,000元，可折抵全新iPad Air，等於現折2,000元，讓果粉一次擁有iPhone新機與全新iPad Air；並加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)，且提供Hami書城、Hami Video C@T網紅館前3個月、Hami Video影劇館前2個月及導航王TM路況預測版首年免月租體驗，超值優惠滿足果迷多元需求。

全新iPad Air搭配中華電信實惠購機優惠、娛樂應用服務與備受國內外一致肯定的行動網路與固網寬頻，提供絕佳體驗。加入果粉行列，首選中華電信。

更新時間 : 2022-05-05 17:31 GMT+08:00

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