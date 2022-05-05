中華電信5月5日起開賣全新2022 iPad Air 購機價0元起

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中華電信提供果迷實惠的購機資費方案，更貼心推出「 寵愛媽咪暖心禮母親節購機優惠」， 5月底前凡購買iPhone13、iPhone12指定機型， 並申辦精采5G指定月繳，即贈Apple購物金2,000元， 可折抵全新iPad Air，等於現折2,000元， 讓果粉一次擁有iPhone新機與全新iPad Air；並加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)， 且提供Hami書城、Hami Video C@T網紅館前3個月、Hami Video影劇館前2個月及導航王TM路況預測版首年免月租體驗 ，超值優惠滿足果迷多元需求。

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