寵愛母親就刷富邦信用卡 線上線下皆享超優回饋

母親節即將到來，根據DailyView網路溫度計的網路大數據 分析，在十大超人氣百貨公司母親節禮物清單中， 保養品討論熱度高居第一名，流行服飾排第二， 而化妝品則排第三名， 顯示保養品和化妝品是網友心目中母親節送禮時的熱門選擇。 為滿足民眾需求， 台北富邦銀行推出各類信用卡豐富的優惠活動， 包括資生堂集團網站刷J POINTS卡享最高6%回饋，momo購物網刷momo卡享千 大品牌最高10%回饋，以及各大百貨的刷卡優惠， 提供富邦卡友無論至實體通路或線上購物皆能享有超優回饋。

受近日疫情攀升的影響，北富銀表示， 若民眾對外出慶祝母親節聚餐活動心存疑慮， 不妨上網好好挑一份禮物送給媽媽。即日起至6月底，北富銀提供J 卡購買美妝品優惠，使用LINE Pay綁定J POINTS卡，於資生堂集團網站消費可享LINE POINTS最高6%回饋，LINE禮物也可享有最高6%回饋， 面對後疫情時代，零接觸的收禮模式，不僅可維持送禮的儀式感， 所有的消費流程也都可在線上完成。此外，6月底前，北富銀還提供 91APP合作商店(包含康是美網購eShop、POYA Buy寶雅線上買、小三美日、PUMA台灣官方購物網站等商店) 刷J卡且登錄，天天享最高6%回饋，每月17號更可享最高17% 回饋。

北富銀的J POINTS卡擁有高回饋率且回饋無上限， 已成為網友心目中的神卡，即日起至6月底，使用J POINTS卡綁定LINE Pay支付可享3%回饋；J POINTS卡新戶可再享加碼0.5%回饋，加計原本3%回饋， 最高便可享3.5%回饋，且新戶透過線上申辦J卡， 並設定本人北富銀數位存款帳戶自動扣繳信用卡費，核卡後45天以 內的一般消費還可加碼享30%刷卡金，每戶回饋上限新台幣300 元，新戶回饋率最高達33.5%。

北富銀也特別推出母親節檔期海內外電商平台刷卡優惠活動， 包括推出momo線上購物好康優惠，即日起至6月底，刷momo 卡享有每筆消費5%回饋無上限，且千大指定品牌消費再享額外加碼 3-5%回饋，最高共計回饋10%。此外，即日起至5月底， 首次加入momo購物網會員且申辦富邦momo卡，還可以1元加 購星巴克，成功首刷再送100元momo幣！推薦好友申辦mom o卡還可獲得200元momo幣。另外，即日起至6月底，北富銀 還提供Open Possible聯名卡指定連結申辦新卡專屬優惠， 透過手機版淘寶網指定連結申辦新卡且完成登錄者，核卡後可享Op en Possible聯名卡消費專屬立減券新台幣600元優惠， 且卡友於淘寶網、天貓、中港澳海外消費可享3%回饋無上限。

針對實體通路購物，北富銀也提供豐富優惠，即日起北富銀卡友至廣 三SOGO、台茂購物中心、新光三越、遠東SOGO及遠東百貨等 消費滿額，除可享各卡原有刷卡回饋之外，還可享各家百貨滿額禮， 最高可回饋15,000元該百貨公司禮券； 指定百貨分期滿額並登錄最高回饋新台幣1,600元刷卡金， 卡友也可多加利用。