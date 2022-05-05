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疫情嚴峻!一線社工服務案量增3成 侯友宜：幫助受疫情影響弱勢家戶度過難關

By 台灣英文新聞
2022/05/05 16:54
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北疫情節節攀升，對弱勢民眾造成衝擊。市長侯友宜今(5)日至三重社福中心關懷一線社工服務情形。現場正好有弱勢家戶來領取實物銀行民生物資，亦有善心人士印尼華僑沈天德夫婦捐贈10萬元急難救助金，金車大塚公司捐贈2,000份關懷箱，以及點線麵餐飲公司捐贈1萬份冷凍麵條。侯友宜表示，面對疫情的艱辛，新北市一定會攜手善心人士及企業幫助弱勢民眾度過難關。

一名秦女士單親扶養兩名就讀國小的子女，她平時從事時薪的工作，生活開銷勉強攤平，因疫情嚴峻，子女學校停課改線上教學，秦女士為照顧子女遂無法外出，因時薪制沒上班即無收入，讓一家生活陷困。

社會局長張錦麗表示，疫情下類似秦女士的遭遇不在少數，三重社福中心近期至少有10戶家庭有此窘境，全市14個社福中心，估計至少有150個弱勢家庭受到衝擊，愛心大平台會媒合各方資源來全力協助。

三重社福中心主任劉彥伯表示，有對印尼華僑沈天德夫妻，從2019年起就開始捐款給中心幫助弱勢，近日又捐款10萬元，中心依個案評估，每一家戶給予5千至1萬元急難救助金。

另金車大塚及點線麵兩家企業捐贈民生物資，金車大塚捐贈的2,000份關懷箱包含有寶礦力、沖泡式粉末電解質飲品、乾洗手及濕紙巾等，部分要鼓勵一線的社工；點線麵公司則捐贈1萬份含調理包的冷凍麵，讓家戶方便烹煮，這些物資將配送全市14個社福中心給29區弱勢家戶。

金車大塚日籍總經理船木真也特地到場協助整理關懷箱，當他獲知市府開設居家照護關懷中心，每天動員數百人接聽數萬通電話時，主動向侯友宜市長表示，要再捐贈寶礦力，補充辛勞的接聽人員體力。

侯友宜將一份含有米、麵條、調理包等民生關懷包親送給秦女士，外加一份由道家人文協會捐贈的母親節蛋糕。侯友宜表示，疫情大海嘯造成民生衝擊，新北市確診案例幾占全國3分之1，社工的服務案量至少增加3成以上，因此他特地來為一線社工加油打氣；另外也感謝許多愛心企業和善心人士，市府會結合各方力量，協助弱勢家戶共度難關。

更新時間 : 2022-05-05 17:31 GMT+08:00

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