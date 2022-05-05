疫情嚴峻!一線社工服務案量增3成 侯友宜：幫助受疫情影響弱勢家戶度過難關

新北疫情節節攀升，對弱勢民眾造成衝擊。 市長侯友宜今(5)日至三重社福中心關懷一線社工服務情形。 現場正好有弱勢家戶來領取實物銀行民生物資， 亦有善心人士印尼華僑沈天德夫婦捐贈10萬元急難救助金， 金車大塚公司捐贈2,000份關懷箱， 以及點線麵餐飲公司捐贈1萬份冷凍麵條。侯友宜表示， 面對疫情的艱辛， 新北市一定會攜手善心人士及企業幫助弱勢民眾度過難關。

一名秦女士單親扶養兩名就讀國小的子女，她平時從事時薪的工作， 生活開銷勉強攤平，因疫情嚴峻，子女學校停課改線上教學， 秦女士為照顧子女遂無法外出，因時薪制沒上班即無收入， 讓一家生活陷困。

社會局長張錦麗表示，疫情下類似秦女士的遭遇不在少數， 三重社福中心近期至少有10戶家庭有此窘境， 全市14個社福中心，估計至少有150個弱勢家庭受到衝擊， 愛心大平台會媒合各方資源來全力協助。

三重社福中心主任劉彥伯表示，有對印尼華僑沈天德夫妻， 從2019年起就開始捐款給中心幫助弱勢，近日又捐款10萬元， 中心依個案評估，每一家戶給予5千至1萬元急難救助金。

另金車大塚及點線麵兩家企業捐贈民生物資，金車大塚捐贈的2, 000份關懷箱包含有寶礦力、沖泡式粉末電解質飲品、 乾洗手及濕紙巾等，部分要鼓勵一線的社工； 點線麵公司則捐贈1萬份含調理包的冷凍麵，讓家戶方便烹煮， 這些物資將配送全市14個社福中心給29區弱勢家戶。

金車大塚日籍總經理船木真也特地到場協助整理關懷箱， 當他獲知市府開設居家照護關懷中心， 每天動員數百人接聽數萬通電話時，主動向侯友宜市長表示， 要再捐贈寶礦力，補充辛勞的接聽人員體力。

侯友宜將一份含有米、麵條、調理包等民生關懷包親送給秦女士， 外加一份由道家人文協會捐贈的母親節蛋糕。侯友宜表示， 疫情大海嘯造成民生衝擊，新北市確診案例幾占全國3分之1， 社工的服務案量至少增加3成以上， 因此他特地來為一線社工加油打氣； 另外也感謝許多愛心企業和善心人士，市府會結合各方力量， 協助弱勢家戶共度難關。