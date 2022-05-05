臺灣勞動部：染疫勞工居家照護期間無法工作　第4天起可請領傷病給付

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著本土疫情升溫，勞動部今(5)日拍板宣布，確診嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的勞工保險被保險人，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所/防疫旅館或進行居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作第4日起，皆可依《勞工保險條例》相關規定請領傷病給付。

勞動部提醒，自5月1日起《勞工職業災害保險及保護法》實施後，勞工請領傷病給付前，需確認自己是「一般染疫」或是「職災染疫」，加上每位勞工的投保級距不同，據勞動保險司長陳美女向媒體說明，若不是職災染疫，依現在最高投保級距4萬5800元，目前的居家照護為10天，可給7天普通傷病給付，最高約可領5340多元；若是因職災染疫，染疫前6個月最高投保薪資72800元計算，最高7日可領16986元。

勞動部說明，中央流行疫情指揮中心陸續調整相關防疫措施，為確保醫療量能，於4月8日公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」。勞工一旦確診COVID-19，經衛生主管機關通知隔離治療，縱使是無症狀或輕症，該期間亦應「居家照護」，禁止外出工作，勞工必須請假。

由於勞工請假規則規定，普通傷病假分為「未住院傷病假」（1年內不得超過30日）及「住院傷病假」（2年內合計不得超過1年），採居家照護、指定處所收治之確診勞工，未於醫療院所住院，如依前開規定，僅能請「未住院」的病假，該病假天數恐不敷使用。

勞動部考量此情況是為配合防疫要求，因此，特別發布解釋令，凡是確診勞工經衛生主管機關通知居家照護、收治於指定處所或醫院，於隔離治療期間請病假者，請假的日數併入住院傷病假計算，雇主應依法給假，且不得因此扣發全勤奬金，讓勞資雙方共同配合防疫措施，守護全民健康。