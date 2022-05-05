中國官媒一句「馬某」被逮 阿里巴巴市值蒸發數百億美元 是有意還無心？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中共官媒一句短訊，大企業市值瞬間蒸發數百億美元？這起「市場擾動」事件發生於本週二（3日），在官媒發出一條語焉不詳的「杭州馬某」從事不法被逮訊息後，阿里巴巴港股瞬間暴跌9.4%，透露出在雷厲風行的科技業整飭行動下，投資人個個都成了驚弓之鳥。

官媒文字如下：「2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的馬某採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。」

由於阿里巴巴總部位在杭州，馬某又令人聯想到創辦人馬雲，投資人看到黑影就開槍，被嚇得拋售阿里巴巴股票，數分鐘內就抹去了該公司260億美元的市值。

在這場恐慌賣壓中，前環球時報總編胡錫進急著上微博澄清，所謂的「馬某」名字是三個字，而非兩個字，而包括央視與新華社等官媒也默默更新文字訊息，將馬某改為「馬某某」。環球時報補充說明，馬某某是1985年生，是科技公司的研發經理，也就是此馬非彼馬，阿里巴巴股價才逐漸回升。

中國2020年開始出手整頓科技業，馬雲與其阿里巴巴是目標之一。根據CNN，中國雖有收手跡象，這起「雲霄飛車」卻反映了投資人信心仍然相當不穩，任何風吹草動都是利空。姑且不論此舉是有意警告還是無心之過，是針對阿里巴巴還是馬雲本人，只要中國政府一句話，甚至無須逮捕高階主管，就能輕易抹去企業的龐大資產。

此事透出的另一項政治現實是，中國的富商巨賈，日子已無過去那麼「滋潤」，馬雲就是其中一例。他從風生水起的商界風雲人物，跌落神壇，因批評當局而被消失、旗下螞蟻集團的公開發行計畫都被迫喊停，甚至被批為邪惡的資本主義分子，一頁頁皆是中國商界史的傳奇。

從高調轉趨低調，馬雲對3日網路上的一片「反馬謠言」始終保持緘默，就可見他的銳氣已被磨光，深知個人再大也不能大過黨，多言無益。中國評論家張三丰在微信文章中點出了公眾人物被迫噤聲之嘆。

他認為，馬雲大可發一條微博，就雲淡風輕帶過此事，但他沒有。「這種沉默是意味深長的。」「一個不再說話的人，雖然還活著、還在做事，至少有一部分已經消逝了。」

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