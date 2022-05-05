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台非雙邊貿易達62億美元 外交部：今年佈局非洲延伸中東

蔡允中強調，非洲產品進口台灣，一則滿足國內所需，二則作為台灣產品原物料，以台灣為基地銷售全球。以上述兩方向合作，才能將潛力最大化發揮。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/05/05 14:40
國際合作及經濟事務司司長蔡允中5日於例會說明台灣推動非洲經貿市場的相關規劃。（圖／翻攝自外交部影片）  

國際合作及經濟事務司司長蔡允中5日於例會說明台灣推動非洲經貿市場的相關規劃。（圖／翻攝自外交部影片）  

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）外交部今（5）日表示，我國2021年與非洲雙邊貿易大幅增長破5成，台灣今年將重點放在於東、西非進行商機媒合，並透過非洲重點國家將投資觸角延伸到中東地區。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中今日於例會指出，2020年台灣與非洲雙邊貿易總額為39億美金，2021年成長超過50%，達到62億美金。

蔡允中表示，非洲龐大的市場對台灣經濟有相當助益。去年原物料、礦產、農產品為成長大宗，「未來將走向民生消費產品的貿易」。

蔡允中也強調，非洲產品進口台灣，一則滿足國內所需，二則作為台灣產品原物料，以台灣為基地銷售全球。以上述兩方向合作，才能將潛力最大化發揮。

蔡允中指出，外交部與台北市進出口商業同業公會（IEAT）合作，透過索馬利蘭拓張東非市場，IEAT去年也與衣索比亞、烏干達等國的對口簽訂合作計畫，未來幾年將陸續落實合作計畫，我國與非洲的貿易往來將會越發密切，成長跡象也會愈加明顯。

蔡允中也說明今年與非洲的合作著重於進口、出口拓銷以及投資佈局三個面向，並緊密與當地台商組織結合來推動。

蔡允中近一步闡明，進口媒合將透過外貿協會、IEAT，今年重點針對東、西非進行商機媒合，此外，針對東非、西非、南非市場的國際商展，今年我國皆會派團參展。至於投資佈局，今年下半年將團前往非洲重點國家，藉此將投資觸角延伸到中東地區。
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