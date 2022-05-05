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5/5台灣本土+30035　中重症增73例　另增5人死亡　20多歲男中症轉重症亡

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/05 14:26
今(5)日公布國內新增30,106例COVID-19確定病例，分別為30,035例本土個案及71例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

今(5)日公布國內新增30,106例COVID-19確定病例，分別為30,035例本土個案及71例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

15:11更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增30,106例COVID-19確定病例，分別為30,035例本土個案及71例境外移入(36例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之30,035例本土病例，為14,634例男性、15,386例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10,122例)、臺北市(6,422例)、桃園市(4,872例)、臺中市(1,776例)、高雄市(1,136例)、基隆市(924例)、臺南市(847例)、宜蘭縣(675例)、花蓮縣(625例)、新竹縣(570例)、屏東縣(460例)、彰化縣(382例)、雲林縣(246例)、苗栗縣(204例)、新竹市(194例)、臺東縣(152例)、南投縣(151例)、嘉義縣(121例)、嘉義市(93例)、澎湖縣(35例)、金門縣(22例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月24日至4月29日，死亡日期介於4月26日至4月29日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，死亡個案中3人從未接種疫苗，包含20多歲男性個案，有神經系統疾病、氣切病史，長期臥床使用呼吸器，確診後原本為中症，後來併發呼吸衰竭轉為重症以呼吸器治療，於4月29日死亡。

另外一名為50多歲女性，有癌症轉移、神經系統病史，曾使用氧氣面罩及瑞德西韋治療，但沒有使用呼吸器，死因為COVID-19合併呼吸衰竭及癌症；還有一例為80多歲女性個案，檢驗出有肺炎鏈球菌感染，屬於多重感染導致染疫重症死亡。

5/5台灣本土+30035　中重症增73例　另增5人死亡　20多歲男中症轉重症亡

5/5台灣本土+30035　中重症增73例　另增5人死亡　20多歲男中症轉重症亡
5/5台灣本土+30035　中重症增73例　另增5人死亡　20多歲男中症轉重症亡

指揮中心說明，今日新增71例境外移入個案中，37例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月13日至5月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計232,402例確診，分別為11,611例境外移入、220,737例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計886例COVID-19死亡病例，其中871例本土，個案居住縣市分布為新北市422例、臺北市328例、基隆市34例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、臺中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例、高雄市2例、新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

更新時間 : 2022-05-05 15:12 GMT+08:00

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