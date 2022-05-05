寶瓶座流星雨預計6日凌晨大爆發 北臺灣陽明山將強化交通疏導

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「寶瓶座η流星雨」將在5月6日前後達到最大期，臺北天文館預估平均每小時約有40顆流星，同時今年夜空中，還會有明亮的土星、火星、木星與金星東升等景象，臺北市交通警察大隊預期會有不少天文迷湧入陽明山觀星，將視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

臺北市立天文館表示，寶瓶座η流星雨來自著名的哈雷彗星（1P/Halley）殘餘塵埃，屬於中型流星雨，其特色是流星速度快而明亮，於每年4月中旬到5月底出現。根據國際流星組織預測，今年極大期發生在5月6日前後達到極大期，預估平均每小時約有40顆流星。輻射點位在寶瓶座右手持水瓶處，其特色是流星速度快而明亮，可達每秒66公里，由於月相在上弦前2-3天，建議民眾把握5月6、7日兩天凌晨2時至曙光前這段時間觀賞。另外，夜空中還有明亮的土星、火星、木星與金星依順東升，臺北天文館將透過網路直播綺麗的流星雨美景。

北市交大預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，為維護該區域周邊交通安全及順暢，將規劃專案勤務針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

北市交大提醒，欲觀賞流星雨的民眾，雖觀星為戶外活動，因應疫情嚴峻，仍需保持適當社交距離或佩戴口罩保護自己與他人。另士林區捷運劍潭站1號出口北側也有規劃「士林-陽明山計程車共乘」運具可供利用，自行開車者也可收聽警察廣播電台掌握路況。

圖片來源：臺北市立天文館提供

圖片來源：臺北市政府警察局交通警察大隊提供