馨意滿滿台北遠東香格里拉全方位寵愛媽咪

一年一度的母親節即將到來，台北遠東香格里拉推出全方位食宿孝親方案寵愛媽咪。各餐廳於5月7日至8日獻上母親節限定美饌，因考量全民防疫，為提供賓客安心用餐環境並降低群聚感染風險，飯店特別將多間客房打造成專屬用餐包廂，讓每個家庭尊享貴賓級禮遇，每桌十人30,888元，含果汁無限暢飲及母親節蛋糕；此外，上海醉月樓及香宮亦提供母親節餐點外帶，六人份外帶套餐13,888元，在家也能享用五星級美食。The Cake Room亦推出三款母親節限定蛋糕「舞蝶玫瑰園」、「冰紛莓一刻」及「玫好馨意」，讓媽咪們心花朵朵開，甜蜜過佳節！另推出「寵愛媽咪奢華假期」住房專案，入住舒適寬敞的客房，再享三千元餐飲禮遇、精選氣泡酒、香格里拉巧克力、Abysse「極致保濕凍齡組」限量禮盒一組、母親節蛋糕等多項禮遇！訂房(02)2376-3266；訂位(02) 7711-2080；預訂蛋糕(02)7700-3155。

內用外帶 寵愛媽咪味蕾

台北遠東香格里拉各餐廳精心推出豐富多樣的中、西、日式母親節套餐、桌菜與自助餐，無論是大小家庭，闔家歡聚都能盡享佳節！另也可選擇中式六人份外帶套餐13,888元，正宗滬式美味上海醉月樓套餐包含紅棗黃金蟲草山藥燉雞湯、辣味蒜香國王大蝦、筍干紅燒元蹄等八道美饌；米其林餐盤推薦的香宮套餐包含珍菌元貝螺頭燉雞湯、梅辣汁國王蝦球、野菌帶子扒時蔬、蔥油清蒸海斑魚等八道佳餚。

而想趁著佳節犒賞媽媽亦可預訂客房包廂用餐，飯店特地安排多間客房佈置為用餐包廂，讓家庭團聚溫馨又安心！可選擇上海醉月樓或是香宮桌菜，每桌十人僅需30,888元，不僅可享果汁無限暢飲及母親節蛋糕乙個，更加贈「雪花秀獨家尊榮養膚五件禮」(數量有限，價值2,650元)。

馨意無限大母親節限定蛋糕

位於飯店1樓的The Cake Room即日起推出三款母親節限定蛋糕歡慶佳節，「舞蝶玫瑰園」黑莓香草起司蛋糕(7吋/1,580元)，整體造型是以栩栩如生的粉嫩玫瑰花代表著對媽咪的愛，也象徵母親如花綻放的愛，以濃郁的起司蛋糕為主體，乳酪的綿密口感加上底層酥脆餅乾，搭配野莓醬的酸甜果香，酸甜交織的好滋味讓人幸福感爆棚；「冰紛莓一刻」覆盆莓開心果冰淇淋蛋糕(7吋/1,980元)，覆盆莓冰淇淋入口後微酸微甜滋味，與開心果冰淇淋的濃郁口感，層次堆疊交織出豐郁果香，外型染上氣質酒紅鏡面晶瑩光亮，並以巧克力製作出緞帶交疊的視覺效果，象徵送給媽咪的甜蜜禮物；「玫好馨意」玫瑰荔枝戚風蛋糕(5吋/680元)，主廚特別選用台灣荔枝為主角，入口擁有荔枝的果香風味，再加上玫瑰香氣馥郁迷人，口感輕盈、風味和諧。外型則是以紅寶石巧克力製作出紅色愛心，代表了對媽咪永遠的愛與感謝。訂購請洽 (02)7700-3155，母親節限定蛋糕需三日前預訂。

寵愛媽咪奢華假期

不只用美食寵愛媽咪，無法出國就招待媽咪到五星級飯店來當一日女王吧！台北遠東香格里拉自即日起至5月31日推出「寵愛媽咪奢華假期」母親節住房專案，入住尊榮客房、101景觀尊榮客房或101景觀超豪華客房，每晚5,950元起，再享精選氣泡酒、甜蜜巧克力、母親節限定蛋糕、價值3,000元餐飲禮遇、Qi Spa療程優惠及台灣名媛藝人指定保養品牌Abysse Beauty「極致保濕凍齡組」乙組（價值3,200元，內含黃金藻青春化妝水及黃金藻保濕逆齡多效面膜）。體貼每一個在忙碌生活與多重角色轉換的現代媽媽，台北遠東香格里拉呵護媽咪身心靈，安心放鬆享受奢華假期。

Qi Spa超級寵愛母親節

送給偉大母親一個放鬆時光，即日起至5月31日期間，任選Qi Spa療程可享85折優惠，特別推薦能夠有效釋放壓力的深層舒眠療程及改善浮腫與鬆弛的極光透亮組療程，在最優雅舒緩的氣氛中，以專業、溫暖的按摩，守護媽咪的健康與美麗。預約專線：(02) 2376-3165。