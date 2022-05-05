台北福華大飯店與中國科技大學簽訂企業夥伴　共建產學專班培育人才

以正面積極歡悅的工作環境，一同為飯店及社會貢獻努力，是台北福華大飯店引以為傲的精神。也因此一直與學術界密切聯繫及合作，希望能量身打造專才專用的工作場所，成為期待投身飯店的年輕學子發揮自我潛能的平台。2022年台北福華大飯店與中國科技大學再度攜手合作成立產學專班，讓理論與實務在此交會，以四年量身訂作的職業生涯規劃及專業培訓，在近年少子化以及急需飯店人力的影響下，強勢吸引學子加入飯店行列。這樣優質的產學專班僅從觀光與休閒事業管理、企業管理、國際商務、行銷流通管理、資訊管理系錄取三十位學生進行四年完整培訓，薪資從兩萬六千五百元起薪，視個人表現升職調整後可達三萬三千元至三萬六千元不等；服務年資併入正職年資計算後，直接與飯店集團儲備幹部機制接軌，有望成為中階幹部，可說是對年輕學子的利多計畫。

台北福華大飯店假飯店花梨軒，於2022年5月3日進行公開簽約儀式。與會人員包括台北福華大飯店副總經理陳雅惠代總經理肖瑞強，帶領人力資源部總監曾明慧；中國科技大學則由校長唐彥博、副校長張偉斌、陳哲烱教務長、招生中心曾喜炤執行長及各院系院長主任共十位代表出席與會，顯示此活動對產學兩方的重要性。

台北福華大飯店副總經理陳雅惠代總經理肖瑞強表示，台北福華大飯店身為國際WORLDHOTELS成員，臺灣最大五星級連鎖飯店集團之旗艦店，多次獲得合作夥伴的年度記錄肯定如2021年「Hotels Combined 臺灣人氣旅宿早餐獎」、「Trip.com 最受歡迎飯店」以及「M & C Asia 2021 Stella Award 臺灣最佳會議飯店」三座獎項。今年度的產學專班合作，係希望藉由與中國科技大學合作為契機，在企業需求架構為基礎之上，建立人才培育與產學研發之合作平台，共同創造各種產學合作機會，促進雙方永續發展。本次產學專班的成立，在「錄取專班等同正職任用」的規劃下，專班學生從大一到大四將在給薪工作中接受完整的飯店相關專業訓練，從中了解自身興趣潛力及未來發展之外，從大三起將會展開成為未來幹部儲備之路，畢業後優先參與飯店集團的實習幹部徵選機制，成為新一代福華人，實現自身熱情與夢想。台北福華大飯店再次肯定中國科大推動企業夥伴的做法，除讚揚中國科大師生的卓越表現外，更是強化學校教育與產業人力的連結，可大幅縮短產學落差外，對於學生也是非常重要的育才與留才機制。

中國科大唐彥博校長也表示，舉凡人才培育、技術研發與產業轉型等，技職校院與產業有著密不可分的關係；本次與台北福華大飯店簽訂企業夥伴合作備忘錄，除了原來觀光與休閒事業管理系二專班有產學合作連結外，管理學院各系於大四企業實習、畢業後就業也能擴大有效鏈結，從「做中學、學中做」的實務工作中，也藉此強化學生自我專業能力與職場倫理。